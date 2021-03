Συλλήψεις για ναρκωτικά: Κάνναβη και κοκαΐνη με φώτο του Μάρλον Μπράντο από τον Νονό

«Στο πλαίσιο των δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών», σημειώνει η Αστυνομία «και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δραστηριοποίηση δύο ατόμων στην διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης και κοκαΐνης, στην περιοχή της Αργυρούπολης, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω δύο κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση». Μετά από έρευνες σε δύο οικίες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: 2.016 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, 197 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης, 17,5 γραμμ. κοκαΐνης, ηλεκτρονική ζυγαριά, το χρηματικό ποσό των 20.020 ευρώ, πιστόλι τύπου μπρελόκ με έξι φυσίγγια και τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ταινία του 1972

Υπενθυμίζεται ότι η ταινία Ο Νονός, απ’ όπου προέρχονται και οι φωτογραφίες του Μάρλον Μπράντο, είναι ένα έργο του 1972 και βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Μάριο Πούζο. Σκηνοθέτης ήταν ο Φράνσις Φορντ Κόπολα και πρωταγωνιστές ο Μάρλον Μπράντο και ο Αλ Πατσίνο. Η ταινία θεωρείται μία από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Τον Μάρτιο του 2010 στη σελίδα Internet Movie Database1 έχει βαθμολογηθεί από τους χρήστες της με 9,2, βαθμό με τον οποίο κατέχει την δεύτερη θέση.

Από την ταινία επίσης έχει μείνει η φράση που είχε πει ο Δον «I’m going to make him an offer he can’t refuse». (Θα του κάνω μια προσφορά την οποία δε μπορεί να αρνηθεί), η οποία και ψηφίστηκε ως η δεύτερη πιο αξιομνημόνευτη φράση στην ιστορία του κινηματογράφου. Το 1990 η ταινία χαρακτηρίστηκε από την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως «πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική» και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.