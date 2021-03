Άρση μέτρων Ελλάδα 2021: “Πρώτα να ανοίξει το λιανεμπόριο, είναι νωρίς για τα σχολεία”

Ο πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος εμφανίστηκε επιφυλακτικός για το άνοιγμα των σχολείων, ενώ προέβλεψε αύξηση σε διασωληνωμένους και θανάτους από κορωνοϊό το προσεχές διάστημα. Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 Πρωινοί Τύπου, ανέφερε πως έχουμε μπροστά μας 10 δύσκολες ημέρες, «ας ελπίσουμε ότι θα είναι σταθεροποιητικές» για την πορεία της πανδημίας και το ΕΣΥ, τόνισε και πρόσθεσε «έχοντας εκπλαγεί δυσάρεστα από το τρίτο κύμα, θα ήταν πολύ δύσκολο ένα ταυτόχρονο άνοιγμα των δραστηριοτήτων». Σύμφωνα με τον κ. Εξαδάκτυλο, το τρίτο κύμα του κορωνοϊού αποδείχθηκε πολύ σκληρό, «εκπλαγήκαμε δυσάρεστα», είπε.

Σχετικά με το ποια δραστηριότητα θα πρέπει να ανοίξει πρώτα ο κ. Εξαδάκτυλος υποστήριξε ότι «το λιανεμπόριο έχει αποδειχθεί σχετικά ασφαλέστερο και πρέπει να ανοίξει πρώτο», ενώ εμφανίστηκε επιφυλακτικός με το άνοιγμα των σχολείων. Όπως είπε θα μπορούσαν να ανοίξουν μόνο τα λύκεια. Μιλώντας για την εστίαση είπε ότι αυτή ευνοεί την διασπορά του ιού περισσότερο από άλλες δραστηριότητες και τόνισε ότι θα πρέπει τα εστιατόρια να ανοίξουν όταν αυτό είναι ασφαλές. Υπογράμμισε επίσης ότι και το άνοιγμα σε εξωτερικούς χώρους κρύβει δυσκολίες.

Τα πειράματα δεν έχουν πάντα θετικό αποτέλεσμα

Σημείωσε ακόμα ότι τις επόμενες ημέρες «θα επιδεινωθούν οι αριθμοί θανάτων και διασωληνωμένων». Ακόμα, σχολιάζοντας το «πείραμα» της συναυλίας με 5.000 άτομα στην Βαρκελώνη είπε ότι ο ίδιος έχει προτείνει πιο εντυπωσιακό πείραμα, ωστόσο, όπως είπε «τα πειράματα δεν έχουν πάντα θετικό αποτέλεσμα και μπορεί το αποτέλεσμα να μην μας αρέσει στο τέλος». Μιλώντας για τα self test είπε ότι θα βοηθήσουν, αλλά δεν είναι η λύση του προβλήματος. Όπως είπε «το self test δεν θα πρέπει να γίνεται στο φαρμακείο, ο καταλληλότερος για να το δείξει είναι ο γιατρός», ωστόσο σημείωσε ότι το σημαντικό είναι τα θετικά τεστ να δηλώνονται και όχι να αποκρύπτονται. «Αυτά τα self test που έχουμε τώρα είναι τα πρώτα που έχουν αξιοπιστία πάνω από 80%» είπε και τόνισε ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή.