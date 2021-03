Κάρολος – Σακελλαροπούλου δώρο: Η συγκινητική φωτογραφία του 1930

Μία ιστορική φωτογραφία του πρίγκιπα Φίλιππου ντυμένου τσολιά, ήταν το δώρο του πρίγκιπα Καρόλου στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Ο δούκας του Εδιμβούργου Φίλιππος γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1921. Είχε τον τίτλο του πρίγκιπα της Ελλάδας και της Δανίας. Γιος της πριγκίπισσας Αλίκης και του πρίγκιπα Ανδρέα, εξορίστηκε μαζί με όλη του την οικογένεια όταν ήταν 2 ετών. Σε ηλικία 9 ετών, πάντως, όπως φαίνεται και από τη φωτό, διατηρούσε την επαφή του με το ελληνικό στοιχείο… Στην φωτογραφία που έχει δημοσιεύσει ο Νορβηγός ιστορικός Όσκαρ Αάνμοεν, ειδικός στην ιστορία των βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης, ο Δούκας του Εδιμβούργου εμφανίζεται το 1930 να είναι ντυμένος τσολιάς, σε ένα σπάνιο ντοκουμέντο από το ελληνικό παρελθόν του.

Την εν λόγω φωτό, σύμφωνα με τη Daily Mail, κορνιζαρισμένη, έδωσε ως δώρο ο πρίγκιπας Κάρολος στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου. Η ΠτΔ από την πλευρά της δώρισε στον διάδοχο του βρετανικού θρόνου μια στολή για παιδιά της Προεδρικής Φρουράς για να τη δωρίσει στον εγγονό του.

HRH Prince Philip, the Duke of Edinburgh.

Dressed in the Greece Royal Guard Uniform. pic.twitter.com/GwRDSmk7QA

— Oskar Aanmoen 🇳🇴 (@OAanmoen) June 11, 2019