Αίγυπτος τρένο: Φονική σύγκρουση με δεκάδες νεκρούς

Πολύ βαρύς είναι ο απολογισμός των θυμάτων της φονικής σύγκρουσης τρένων στην Αίγυπτο, με αξιωματούχο του υπουργείου Υγείας να κάνει λόγο για δεκάδες θύματα. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 66 τραυματίστηκαν όταν ένα τρένο έπεσε από πίσω σ’ ένα άλλο, βόρεια της πόλης Σοχάγκ, που βρίσκεται στη δυτική όχθη του Νείλου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, στο σημείο έχουν σπεύσει 36 ασθενοφόρα προκειμένου να μεταφέρουν τους τραυματίες σε τέσσερα νοσοκομεία της περιοχής. Βίντεο και φωτογραφίες από αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τουλάχιστον τρία βαγόνια να έχουν εκτροχιαστεί πάνω από κανάλι.

«Τα τρένα συγκρούστηκαν ενώ κινούνταν χωρίς μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να καταστραφούν δύο βαγόνια τους και ένα τρίτο να ανατραπεί», δήλωσε μια πηγή ασφαλείας στο Reuters. Η Αίγυπτος έχει ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δίκτυα στην περιοχή και είναι συχνά τα δυστυχήματα.

#BREAKING: Two trains collided in Sohag, Upper Egypt, resulting in derailing three passenger carriages. Injured people were reported.#EgyptToday #BreakingNews | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/411LVW4Q7X

