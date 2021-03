Απόδημος ελληνισμός Βανκούβερ: Επετειακές εκδηλώσεις

Εκδήλωση για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση διοργανώνει την Πέμπτη 25 Μαρτίου ο οργανισμός «The Victoria and Vancouver Island Greek Community Society». Η καμπάνια έχει τίτλο «We’re all Greek at Heart» και έχει ως στόχο τη διάδοση της σημαντικής επετείου στους κατοίκους του Βανκούβερ και όχι μόνο. «Γιορτάζουμε 200 χρόνια από την Επανάσταση και τιμούμε τους ήρωες που θυσιάστηκαν για την ελευθερία μας. Επιπλέον, γιορτάζουμε 200 χρόνια μοντέρνας ιστορίας. Εχουν γίνει πολλές αλλαγές και πολλά συνέβησαν, καλά και άσχημα. Αυτή είναι μια τέλεια ευκαιρία να αναλογιστούμε πώς ξεκινήσαμε και πού βρισκόμαστε τώρα» δήλωσε το μέλος του οργανισμού Γιάννης Λεπιδάκης. Η κοινότητα σχεδιάζει να πραγματοποιήσει μια σειρά από εκδηλώσεις για την Ιστορία της Ελλάδας ενώ ανάλογες έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες κοινότητες της Βρετανικής Κολομβίας για την ημέρα του εορτασμού της 25ης Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, στο Βανκούβερ θα υπάρχουν 56 σημεία όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία ενώ σε κάποιες περιοχές θα πραγματοποιηθούν παρελάσεις με αυτοκίνητα. «Πρόκειται για μια σημαντική επέτειο για εμάς τους Έλληνες και θέλουμε να το μάθουν όλοι οι κάτοικοι της Βρετανικής Κολομβίας» δήλωσε ο κ. Λαπιδάκης. Ο ίδιος, αναφέρθηκε και στην περσινή χρονιά όπου εξαιτίας της πανδημίας ακυρώθηκαν οι περισσότερες εκδηλώσεις. «Αυτή είναι μια ευκαιρία για εμάς να συνδεθούμε και πάλι και να δείξουμε στους φίλους μας ότι είμαστε εδώ, παρόλο που έχουμε να συναντηθούμε για τόσο μεγάλο διάστημα. Είναι ο τρόπος για να γιορτάσουμε όλοι μαζί και να ανταμώσουμε εδώ στην κοινότητά μας αλλά και να διαδώσουμε την ξεχωριστή αυτή επέτειο σε όσους δεν τη γνωρίζουν» πρόσθεσε.

Απόδημος ελληνισμός Βανκούβερ: Συμμετέχουν και άλλοι δήμοι

Οι δήμοι της Βικτόρια, του Λάνγκφορντ, του Εσκουιμαλτ και του Κόλγουντ έχουν γνωστοποιήσει την ελληνική επέτειο με διακήρυξη που εξέδωσαν, ενώ η ελληνική σημαία θα υψωθεί σε δημόσια κτίρια στο Campbell River, στο Saanich, στο Ladysmith και το Nanaimo καθώς και στο κτίριο Legislative.