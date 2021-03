Κόρτνεϊ Καρντάσιαν μπλουζάκι: Σφοδρές αντιδράσεις στα social media

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επιγραφή που φέρει ένα μπλουζάκι που φόρεσε η αδελφή της Κιμ Καρντάσιαν, Κόρτνεϊ. Κατά τη διάρκεια εξόδου της σε εστιατόριο με το νέο της σύντροφο ντράμερ Travis Barker, η Κόρτνεϊ φόρεσε ένα μπλουζάκι που έγραφε: «Χτύπα με, δάγκωσέ με, μαστίγωσέ με, γαμ… με, έτσι βρώμικο γουρούνι που είμαι. Τελείωσε πάνω στα στήθη μου και πες τους πως με αγαπάς. Μετά εξαφανίσου». Στα αγγλικά είναι: «Beat me, bite me, whip me, f–k me, like the dirty pig that I am. C-m all over my t-ts and tell ’em that you love me. Then get the f—k out» και πρόκειται για στίχους του τραγουδιού του 1994 «Love Me» από τους The Queers. Η φωτογραφία προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στα social media, τόσο για τη στυλιστική επιλογή της τηλεπερσόνας όσο και για το μήνυμα που θεωρούν κάποιοι ότι περνά, την εποχή του #metoo.

Η 41χρονη ριάλιτι σταρ και ο 45χρονος ντράμερ της ροκ μπάντας Blink-182 ήταν φίλοι για πολλά χρόνια και πολύ συχνά εμφανίζονταν μαζί με τις παρέες τους. Και οι δυο τους έχουν αποκτήσει τρία παιδιά ο καθένας από τους προηγούμενους γάμους τους, αλλά αυτό φαίνεται να μην είναι εμπόδιο στη νέα σχέση τους.

