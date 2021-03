Μπάιντεν ατύχημα: Το twitter πήρε «Φωτιά»

Viral έχει γίνει το ατύχημα του Τζο Μπάιντεν στα σκαλιά του προεδρικού αεροσκάφους Air Force One, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ειδικά το Twitter, να παίρνουν «φωτιά». Η φαντασία χρηστών του Διαδικτύου έχει οργιάσει, καθώς δημιουργούν αστεία εικονίδια που συνοδεύουν την πτώση του 78χρονου Αμερικανού προέδρου, ενώ δεν λείπουν και οι φιγούρες κινουμένων σχεδίων.

Υπενθυμίζεται ότι το ατύχημα στις σκάλες του προεδρικού αεροσκάφους έγινε την ώρα που ο πλανητάρχης ετοιμαζόταν να πετάξει για την Τζόρτζια. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατευθυνόταν στην πρωτεύοσα της Τζόρτζια, την Ατλάντα, ώστε να συναντηθεί με τους επικεφαλής της ασιατικής κοινότητας μετά τους πυροβολισμούς σε τρία ινστιτούτα μασάζ και σπα, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους ασιατικής καταγωγής. Ο Μπάιντεν σκόνταψε και στην προσπάθειά του να σηκωθεί παραπάτησε άλλες δύο φορές, μέχρι να σταθεί ξανά όρθιος.

