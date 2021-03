Μπάιντεν – Πούτιν: Οι ΗΠΑ απαντούν στη Ρωσία

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τζο Μπάιντεν δεν μετανιώνει που χαρακτήρισε τον Πούτιν «δολοφόνο». Το σχόλιο έρχεται μετά τα σχόλια του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος εμφανίστηκε έτοιμος για συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του. «Θέλω να καλέσω τον πρόεδρο Μπάιντεν να συνεχίσει τη συζήτησή μας, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα το κάνουμε αυτό ζωντανά, όπως λένε, στο διαδίκτυο. Χωρίς καθυστέρηση, αλλά απευθείας σε μια ανοιχτή, άμεση συζήτηση. Μου φαίνεται ότι θα ήταν ενδιαφέρουσα για τον λαό της Ρωσίας, για τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών και για πολλές άλλες χώρες», δήλωσε ο Πούτιν στον τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 24, προσθέτοντας ότι η συζήτηση θα μπορούσε επίσης να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.

