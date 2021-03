Τούνη instagram: Η μαγική φωτογραφία της με φόντο τη θάλασσα

Η εντυπωσιακή Θεσσαλονικιά, Ιωάννα Τούνη γνωρίζει πως να μαγνητίζει τα βλέμματα όλων. Μετά την εντυπωσιακή φωτογραφία της πάνω σε άλογο όπου γιόρταζε τους 700 χιλιάδες followers στο Instagram, η πρώην παίκτρια του reality μόδας, My Style Rocks μας άφησε άφωνους για ακόμη μια φορά.

Η εκρηκτική Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες στα social media μία άκρως εντυπωσιακή φωτογραφία της. Η ίδια πιο λαμπερή από κάθε άλλη φορά ποζάρει με sexy διάθεση σε μία ειδυλλιακή τοποθεσία με φόντο τη θάλασσα και μας ταξιδεύει σε εξωτικά μέρη.

« Some magic, some chaos & a bit of poetry» έγραψε η ίδια χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας και όντως το στιγμιότυπο της αυτή την γεύση μας αφήνει: «Μαγεία, χάος και ποίηση …».