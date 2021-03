Μπάιντεν – Πούτιν: Η Ρωσία ανακαλεί τον πρέσβη στις ΗΠΑ

Η Ρωσία ανακάλεσε τον πρέσβη της στις Ηνωμένες Πολιτείες για διαβουλεύσεις στη Μόσχα για να εξετάσει το μέλλον των ρωσο- αμερικανικών σχέσεων, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν “θα πληρώσει ένα τίμημα” για τις παρεμβάσεις της Μόσχας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και πως πιστεύει ότι ο ρώσος ομόλογός του είναι “ένας φονιάς”. Η Μόσχα ανακάλεσε τον πρέσβη της στην Ουάσιγκτον Ανατόλι Αντόνοφ για διαβουλεύσεις, οι οποίες θα έχουν ως θέμα την ανάλυση των ρωσο-αμερικανικών σχέσεων, αναφέρεται στην δήλωση που έκανε η επίσημη εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. “Ο πρέσβης της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον Ανατόλι Αντόνοφ ανακαλείται στην Μόσχα για διαβουλεύσεις, σκοπός των οποίων είναι να αναλύσουμε, τι θα κάνουμε και προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε στο πλαίσιο των σχέσεων μας με τις ΗΠΑ” δήλωσε η Ζαχάροβα.

Η Μόσχα ενδιαφέρεται, ώστε να μην επιτραπεί μια αμετάκλητη υποβάθμιση των σχέσεων με την Ουάσιγκτον, υπογράμμισε η Ζαχάροβα. “Για μας το κύριο είναι να προσδιορίσουμε, τους δρόμους στους οποίους θα κατευθυνθούν οι ευρισκόμενες σε κρίσιμη κατάσταση ρώσο- αμερικανικές σχέσεις, οι οποίες οδηγήθηκαν από την Ουάσιγκτον τα τελευταία χρόνια, στην ουσία σε αδιέξοδο. Μας ενδιαφέρει, να μην επιτρέψουμε μια αμετάκλητη υποβάθμιση τους, εάν οι Αμερικανοί συνειδητοποιούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν”, δήλωσε η Ζαχάροβα.

Νωρίτερα, ο Τζο Μπάιντεν συμφώνησε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι “δολοφόνος” απαντώντας σε ερώτηση που του έκανε ο Τζορτζ Στεφανόπουλος του ABC News, ενώ προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα πληρώσει για την φερόμενη εμπλοκή της στις αμερικανικές εκλογές. Ο Πούτιν “θα πληρώσει το τίμημα” για την εμπλοκή, ανέφερε ο Μπάιντεν. Όπως επισήμανε, σε μία μακρά συνομιλία που είχε με τον Ρώσο ηγέτη του είπε: “Σε ξέρω και με ξέρεις. Αν καταλήξω ότι αυτό συνέβη, να είσαι έτοιμος”.

Σε ερώτηση που του έκανε ο Τζορτζ Στεφανόπουλος αν θεωρεί ότι ο Πούτιν είναι “δολοφόνος”, ο Μπάιντεν έγνεψε καταφατικά. Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, που μαγνητοσκοπήθηκαν την Τρίτη, έρχονται την ίδια ημέρα που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ανέφεραν ότι ο πρόεδρος Πούτιν διέταξε την καμπάνια επηρεασμού με στόχο να πλήξει την υποψηφιότητα του Μπάιντεν, κάτι που ευνοούσε τον πρώην πρόεδρο Τραμπ. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν αναφέρει ότι το ίδιο έγινε και στις προεδρικές εκλογές του 2016 όταν υποψήφιος των Δημοκρατικών ήταν η Χίλαρι Κλίντον.

EXCLUSIVE: Pres. Biden told @GStephanopoulos that he agreed Russian President Vladimir Putin is a "killer" and will "pay a price" for interfering in U.S. elections. https://t.co/rIe2ms8sSv pic.twitter.com/VtAGCvF9hp

— Good Morning America (@GMA) March 17, 2021