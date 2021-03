Μονπελιέ επίθεση με μαχαίρι: Συναγερμός στη Γαλλία

Συναγερμός σήμανε σήμερα στο Μονπελιέ της Γαλλίας όταν ένας άγνωστος επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 76χρονο συνταξιούχο και τον τραυμάτισε σοβαρά στο λαιμό, έξω από την εκκλησία του Saint-Roch στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Ο 76χρονος υπέστη μια βαθιά πληγή στο λαιμό, η οποία, σύμφωνα με τις ιατρικές αναφορές, έβλαψε σοβαρά την αρτηρία της καρωτίδας. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα γαλλικά μέσα, το θύμα είναι ο Γάλλος θεατρικός σκηνοθέτης Alain Françon. Το κίνητρο είναι μέχρι στιγμής άγνωστο, ωστόσο η αστυνομία δεν φέρεται να το αντιμετωπίζει ως τρομοκρατική επίθεση.

75yr old man has had his throat slit in a possible terror attack outside a church in Montpellier, France, suspect on the run.#vrtnws #vtmnieuws via #Parler pic.twitter.com/2EMH1DVCQ5

