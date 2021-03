Κυμπουρόπουλος αμβλώσεις: Το “όχι” στις εκτρώσεις που προκαλεί σάλο

Προβληματισμό αλλά και σφοδρές αντιδράσεις δημιουργεί η στάση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιου Κυμπουρόπουλου, ο οποίος με την ψήφο του στην Ευρωβουλή στις 13 Μαρτίου, τάχθηκε κατά του δικαιώματος γυναικών στην επιλογή της άμβλωσης. Η είδηση έρχεται στη δημοσιότητα μέσω των social media και δη του Twitter, όπου χρήστης του ανέβασε την πληροφορία με το κείμενο των υπογραφών των ευρωβουλευτών.

Από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για ντροπή για τη χώρα, και από τον ΣΥΡΙΖΑ απευθύνουν επίσης το ερώτημα προς το κυβερνών κόμμα αν αυτή είναι η κεντρική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, ενώ από το ΜΕΡΑ25 μιλούν για “ακροδεξιά” που “λύνει και δένει στο κυβερνών κόμμα”.

Στην εξέλιξη αυτή αντίδραση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος ο οποίος έγραψε στο twitter: Η ψήφος του Στέλιου Κυμπουρόπουλου κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση είναι ντροπή για τη χώρα. Η “μεταρρύθμιση” προχωράει, επόμενη στάση κυνήγι μαγισσών”.

«Η τροπολογία μιλούσε για το δικαίωμα στην προστασία της παιδικής ζωής», απαντούν στο in.gr συνεργάτες του Ευρωβουλευτή της ΝΔ Στέλιου Κυμπουρόπουλου μεταφέροντας πως ο Ευρωβουλευτής θεωρεί πως η επίθεση ξεκινάει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και της Αυγης επειδή απέτυχαν να κερδίσουν τις εντυπώσεις με πλατείες”. Ο κ. Κυμπουρόπουλος, όπως αναφέρουν από το γραφείο του, έχει πολλές φορές ψηφίσει μαζί με τη ΚΟ της ΝΔ το δικαίωμα της γυναίκας να αυτοπροσδιορίζει το σώμα της και το δικαίωμα στην άμβλωση.

Η ψήφος στις 13 Μαρτίου είχε να κάνει με την προστασία της παιδικής ζωής, αναφέρουν και συνεχίζουν: Οπου ο Κυμπουρόπουλος τάχθηκε στην άποψη ότι πρέπει να προστατεύεται από τη στιγμή της σύλληψης. Βεβαίως, αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως άρνηση στη γυναίκα να επιλέξει η ίδια πώς θα διαχειριστεί την εγκυμοσύνη της.

Σχετικά με τη ακραία δεξιά πτέρυγα που ισχυρίζονται, τονίζεται από τους συνεργάτες του, πως την ίδια εκείνη ημέρα ο κ. Κυμπουρόπουλος τάχθηκε- και μίλησε στη Ολομέλεια- υπερ του καταστεί η Ευρώπη ελεύθερη ζώνη για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

“Μετά τον κ. Ζαγοράκη που «εκ παραδρομής» ψήφισε κατά των #ΛΟΑΤΚΙ και ο κ. Κυμπουρόπουλος επέλεξε να στοιχηθεί με την ακροδεξιά στο Ευρωκοινοβούλιο, ψηφίζοντας κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση. Η ακροδεξιά λύνει και δένει στο κυβερνών κόμμα”, αναφέρει το ΜΕΡΑ25, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ ο εκπρόσωπος Νάσος Ηλιοπουλος αναφέρει πως “η ψήφος του Στέλιου Κυμπουρόπουλου κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση είναι ντροπή για τη χώρα. Η «μεταρρύθμιση» προχωράει, επόμενη στάση κυνήγι μαγισσών”.

Stelios Kympouropoulos (EPP) joined the far right in voting for this:

"…the human life of the child must always be

protected, starting from the moment of conception;"

i.e., that women shouldn't be allowed the right to choose. pic.twitter.com/8fH4NQAR2p

