AstraZeneca θρομβώσεις – Ελλάδα: Στον “πάγο” από πολλές χώρες, συνεδριάζει η Επιτροπή

Εν αναμονή των αποφάσεων της ΕΜΑ είναι η Ελλάδα για να αποφασίσει αν θα ακολουθήσει τον δρόμο άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που έχουν αναστείλει την χρήση του εμβολίου της Astrazeneca. Μετά τις αναφορές για παρενέργειες, μεταξύ των οποίων και θρόμβων στο αίμα, σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αρκετές χώρες στην ΕΕ έχουν προχωρήσει σε αρχική αναστολή της χρήσης του, ενώ άλλες χώρες περιμένουν τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για να αποφασίσουν πως θα πράξουν.

Με τις εξελίξεις να τρέχουν, σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μία επιτροπή ειδικών θα συνεδριάσει για να μελετήσει τα δεδομένα και να ερευνήσουν αν υπάρχουν όντως παρενέργειες, με τον επικεφαλής του οργανισμού ωστόσο, να εμφανίζεται καθησυχαστικός. «Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα γεγονότα αυτά συνδέονται με τον εμβολιασμό κατά της COVID-19, αλλά είναι συνηθισμένη πρακτική να τα διερευνούμε, και δείχνει ότι το σύστημα επιτήρησης λειτουργεί και πως υπάρχουν αποτελεσματικοί έλεγχοι», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.

Ακολούθως, ο ΕΜΑ θα εξετάσει σήμερα τα δεδομένα και θα πραγματοποιήσει «έκτακτη σύσκεψη» την Πέμπτη μετά την απόφαση αρκετών χωρών να σταματήσουν την χρήση του εμβολίου έως ότου έχουν περισσότερα δεδομένα για τυχόν παρενέργειες. Στην ανακοίνωσή του ο Οργανισμός αναφέρει επίσης πως τα πλεονεκτήματα, υπερτερούν των μειονεκτημάτων του εμβολίου. «Η επιτροπή ασφάλειας του ΕΜΑ θα εξετάσει με περισσότερη λεπτομέρεια τις πληροφορίες αύριο (σήμερα) και συγκάλεσε έκτακτη συνάντηση την Πέμπτη, 18 Μαρτίου προκειμένου να καταλήξει για τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί και για κάθε άλλο μέτρο που μπορεί να είναι απαραίτητο», ανέφερε ο οργανισμός που εδρεύει στο Άμστερνταμ.

Ο EMA είχε αναφέρει προηγουμένως πως ερευνά «έναν ορισμένο αριθμό» περιπτώσεων θρόμβων αίματος σε ανθρώπους που έχουν λάβει το εμβόλιο, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι αυτό μπορεί να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται. «Ενώ η έρευνά του είναι σε εξέλιξη, ο EMA παραμένει αυτή την ώρα της άποψης πως τα πλεονεκτήματα του εμβολίου της AstraZeneca στην πρόληψη της COVID-19, με τον κίνδυνο με τον οποίο συνδέεται η ασθένεια για νοσηλεία και θάνατο, υπερέχουν των κινδύνων παρενεργειών», υπογράμμισε η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, οι αρμόδιες αρχές στη χώρα μας, παρακολουθούν το τι συμβαίνει γύρω από το εμβόλιο της Astrazeneca. Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας και η αρμόδια Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών βρίσκεται σε επαγρύπνηση και σε επαφή με τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων και σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει προκειμένου να συζητήσει για την υπόθεση.

Χθες, κυβερνητικές πηγές επισήμαναν ότι η χώρα μας ακολουθεί τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) και αυτό θα συνεχίσει να κάνει, αναμένοντας τις αποφάσεις της νέας συνεδρίασης του Οργανισμού, που αναμένονται την Πέμπτη. Ως τότε, θα συνεχιστεί κανονικά η χορήγηση του εμβολίου της Astrazeneca στους πολίτες.

Spain has now announced it too is suspending #AstraZeneca vaccinations while the blood clots are investigated.

These are the countries in Europe that have so far put in place full or partial AZ suspensions: pic.twitter.com/Sqw1QZZhmm

— Dave Keating (@DaveKeating) March 15, 2021