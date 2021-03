Λιάγκας – Γερμανού: Κόντρα για το Battle of the couples

Τα όσα είπε η Ναταλία Γερμανού την Κυριακή για τα σχόλια που έγιναν στο Πρωινό για το “Battle of the couples”, φυσικά και δεν πέρασαν απαρατήρητα και σήμερα η Φαίη Σκορδά και ο Βαγγέλης Περρής απάντησαν μέσα από το Πρωινό. «Είδες τη Ναταλία το σαββατοκύριακο; Μας την είπε», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας και στη συνέχεια προβλήθηκε το βίντεο με τις δηλώσεις που έκανε η Ναταλία Γερμανού στον αέρα της εκπομπής της.

«Υπάρχει μια μικρή αντίφαση. Τη Ναταλία την αγαπώ και την εκτιμώ και δεν πρόκειται να αλλάξει οτιδήποτε λέγεται δημοσίως αυτό που έχει συμβεί ιδιωτικώς. Η ίδια η Ναταλία κάνει κριτική σε άλλη εκπομπή. Αυτό που λέει ότι δεν πρέπει να κάνουμε, το κάνει και είναι λογικό ότι το κάνει γιατί αναφέρεται σε άλλους και μάλιστα υποδεικνύει τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρονται. Δεν είναι θέμα εκπομπής, είναι θέμα μηνύματος.

Πριν από μια εβδομάδα η Ναταλία είχε αναφερθεί σε έναν λαϊκό τραγουδιστή που έλεγε ότι τα θέλουν τα κορίτσια που είναι αντιμέτωπα με βιασμό. Η Ναταλία έκανε μια συγκεκριμένη τοποθέτηση, δεν είπε ότι είναι ένας τραγουδιστής κι εγώ στιχουργός και δεν θα αναφερθώ στα επαγγελματικά γιατί είμαστε στον ίδιο χώρο», είπε αρχικά ο Βαγγέλης Περρής για τη Ναταλία Γερμανού.

Ο Βαγγέλης Περρής πρόσθεσε, επίσης, για τη Ναταλία Γερμανού:

Αναφέρθηκε στο μήνυμα, το οποίο το σχολίασε και το μήνυμα αυτό ήταν πολύ βίαιο και εκείνη με την ανάλογη βιαιότητα και σφοδρότητα είπε ότι εγώ δεν θέλω να ζητήσω ούτε καν συγγνώμη. Και έκανε καλά! Επομένως, έχει σημασία τι είναι αυτό που εκπέμπεται, ποιο είναι το περιεχόμενο.

Στη συγκεκριμένη εκπομπή, αυτό που σχολιάστηκε είναι το περιεχόμενο της εκπομπής, το μήνυμα που εκπέμπει, το οποίο ήταν ένας με μια κουτάλα που βαρούσε σε ένα κορίτσι λέγοντας “εγώ αυτή θα τη στρώσω”, είναι τα μηνύματα που βγαίνουν και είναι αποκαρδιωτικά σε αυτή την εποχή να μην παίρνουμε χαμπάρι που πηγαίνει ο κόσμος και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε».

Η Φαίη Σκορδά, από την πλευρά της, σχολίασε μεταξύ άλλων για τη Ναταλία Γερμανού: «Δεν γίνεται να μην έχεις άποψη. Από εκεί και πέρα το να βγεις και να πεις ότι “μία εκπομπή κόβεται, τι καλά” που αυτό δεν είναι τηλεοπτικό ρεπορτάζ, αυτό είναι αντισυναδελφικό. Το να πεις όμως ότι εμένα η δική μου ηθική δεν ταιριάζει με αυτό, επειδή είναι και πρωί και επειδή δεν μπορώ να τα διαχειριστώ κιόλας, αυτό είναι προσωπική επιλογή».

Λιάγκας – Γερμανού: Τι είχε πει η παρουσιάστρια

Η Ναταλία Γερμανού ξέσπασε στον αέρα του “Καλύτερα δε γίνεται”, για τα αρνητικά σχόλια που έκαναν πρόσφατα στο “Πρωινό”, ο Γιώργος Λιάγκας και ο Βαγγέλης Περρής για το ριάλιτι του Alpha “Battle of the couples”. “Ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει τη γνώμη του και κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να του αρέσει το battle of the couples. Με ξένισε εμένα λίγο φανατισμός του Βαγγέλη Περρή που είπε ότι “πρέπει επειγόντως να σταματήσει η προβολή του”. Αυτά τα υπερβολικά εγώ δεν τα μπορώ. Το να κοροϊδέψεις όσο θες μία εκπομπή, είτε λέγεται Bachelor, είτε battle of the couples, είναι περισσότερο δουλειά των σατιρικών εκπομπών, του Μουτσινά, των Αρβύλα κτλ.

Δεν βλέπω με ποιο σκεπτικό ένα πρωινό, ή ένα μεσημεριανό είναι η δουλειά του να ασκήσει δριμεία κριτική εναντίον προγραμμάτων άλλων καναλιού. Κι εμένα πολλές φορές πολλά προγράμματα δεν μου αρέσουν, και του δικού μου καναλιού και άλλων, δεν έχω βγει ποτέ στην εκπομπή να πω “τι σκουπίδι είναι αυτό. Ντροπή και αίσχος”. Δεν είναι η δουλειά μας να το κάνουμε, υπάρχουν τηλεκριτικοί, υπάρχουν σατιρικές εκπομπές. Μου φάνηκε λίγο άχαρο. Δηλαδή αν ήταν στο 23% πάλι θα λέγανε…”, είπε η αγαπημένη παρουσιάστρια.

Και πρόσθεσε: “Είμαι άλλης φιλοσοφίας, αν υπάρχει ένα προϊόν στο κανάλι που εργάζομαι το οποίο δεν μου αρέσει, δε θα βγω στον αέρα του καναλιού που εργάζομαι να το ξεσκίσω”, καταλήγοντας “Συναδελφικότητα λέγεται αυτό”.

O διάλογος με την Νάταλι Κακαβά

Οι παραπάνω δηλώσεις της Ναταλίας Γερμανού δεν έμειναν ασχολίαστες από την Ναταλί Κάκκαβα στο twitter, η οποία έγραψε χαρακτηριστικά: «Όταν εργάζεσαι σε ένα κανάλι δεν σου επιτρέπεται να κρίνεις αρνητικά κανένα πρόγραμμα του καναλιού σου. Από την άλλη αν εργάζεσαι σε άλλο κανάλι θεωρείται αντισυναδελφικό να σχολιάσεις αρνητικά πρόγραμμα άλλου καναλιού… Ε, ποιο το νόημα του σχολιασμού τότε;».

Αμεση ήταν η απάντηση της Ναταλίας Γερμανού, η οποία απάντησε «Μα δεν το σχολίασε είπε “πρέπει να κοπεί άμεσα!”».