Pablo Esco…bear – Η ιστορία της αρκούδας που έφαγε 34 κιλά κοκαΐνης

Η κυκλοφορία της νέας νέας ταινίας της Ελίζαμπεθ Μπανκς που φέρει το όνομα «Cocaine Bear» επανέφερε στην επικαιρότητα την ιστορία του εμπόρου ναρκωτικών Άντριου Θόρτον και τον θάνατο μιας αρκούδας 174 κιλών το 1985 από κοκαΐνη. Το τεράστιο ζώο πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών έχοντας καταβροχθίσει 34 κιλά κοκαΐνης, που ανακάλυψε στον εθνικό δρυμό Chattahoochee. Η υπόθεση της αρκούδας γρήγορα συνδέθηκε τότε με ένα περιστατικό που είχε συμβεί τρεις μήνες νωρίτερα, όταν ένας έμπορος ναρκωτικών έπεσε από τον ουρανό, «ντυμένος» με πακέτα κοκαΐνης αξίας 15 εκατ. δολαρίων. Ο Άντριου Θόρντον Β’, πρώην στέλεχος της υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών και δικηγόρος, βρέθηκε νεκρός σε δρόμο του Τενεσί με ένα αλεξίπτωτο στην πλάτη του, που όμως δεν είχε ανοίξει. Ο 40χρονος άνδρας μετέφερε χιλιάδες δολάρια σε μετρητά, δύο πιστόλια, φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο, γυαλιά νυκτερινής όρασης και πανάκριβα παπούτσια.

Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, ο Θόρντον είχε πηδήξει από αεροσκάφος, που χρησιμοποιούσε για να πετά σάκους με κοκαΐνη, έναν εκ των οποίων βρήκε και η αρκούδα. «Το στομάχι της ήταν στην κυριολεξία γεμάτο μέχρι πάνω με κοκαΐνη», είπε ο ιατροδικαστής. «Δεν υπάρχει θηλαστικό στον πλανήτη που θα μπορούσε να επιβιώσει από κάτι τέτοιο. Εγκεφαλική αιμορραγία, αναπνευστική ανεπάρκεια, υπερθερμία, νεφρική ανεπάρκεια, καρδιακή ανεπάρκεια, εγκεφαλικό επεισόδιο. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, αυτή η αρκούδα το είχε υποστεί».

Ο Θόρντον είχε απογειωθεί από την Κολομβία και πετούσε πακέτα κοκαΐνης από το αεροσκάφος του σε διάφορα σημεία στην Τζόρτζια. Πήδηξε έχοντας δέσει στη μέση τα τελευταία πακέτα αφήνοντας στον αυτόματο πιλότο το αεροπλάνο, που συνετρίβη σε βουνοπλαγιά στη Βόρεια Καρολίνα. Σύμφωνα με το Γραφείο Ερευνών της Τζόρτζια, ο Θόρντον «χτύπησε το κεφάλι του στην ουρά του αεροσκάφους» όταν πήδηξε και δεν μπόρεσε να ανοίξει το αλεξίπτωτό του καθώς έπεφτε με ταχύτητα προς το έδαφος. Οι αστυνομικοί σκέφτηκαν ότι σχεδίαζε να συναντήσει κάποιον στο σημείο της προσγείωσης και οι επιθεωρητές βρήκαν εννέα σάκους κοκαΐνης όταν ακολούθησαν τα ίχνη του αεροσκάφους του.

