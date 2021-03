Αθήνα τουρισμός 2021: Γαλλικό περιοδικό «περπατά» στις γειτονιές της πρωτεύουσας

Με τετρασέλιδο αφιέρωμα στη σύγχρονη, δημιουργική Αθήνα και το αθηναϊκό lifestyle, υπό τον τίτλο «Κάτι κινείται στην Αθήνα», κυκλοφορεί το τελευταίο τεύχος του μεγάλου εβδομαδιαίου γαλλικού περιοδικού «Version Femina». Το δημοσίευμα είναι αποτέλεσμα δημοσιογραφικού ταξιδιού (press trip), που είχε διοργανώσει τον προηγούμενο Οκτώβριο η υπηρεσία ΕΟΤ Γαλλίας σε συνεργασία με το «This is Athens-Convetion and Visitors Bureau» του Δήμου Αθηναίων, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Παρότι η εικόνα της πανδημίας είναι δύσκολη στη χώρα μας, η κυβέρνηση έχει δηλώσει την πρόθεση να ανοίξει τον τουρισμό στις 14 Μαΐου και δημοσιεύματα όπως αυτό σαφέστατα και βοηθούν στην προσπάθεια αναζωπύρωσης της τουριστικής κίνησης.

Ανθεκτική σε όλες τις κρίσεις η Αθήνα

Το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Laurence Ogiela και της φωτογράφου Sandrine Renaud, με τον υπότιτλο «Ανθεκτική σε όλες τις κρίσεις, η ελληνική πρωτεύουσα δονείται από μια δεύτερη πνοή, αξίζοντας πολλά περισσότερα από μια απλή στάση», παρουσιάζει με εντυπωσιακό τρόπο το φρέσκο, δυναμικό και αναγεννημένο πρόσωπο της ελληνικής πρωτεύουσας, τις ανερχόμενες γειτονιές της, το αθηναϊκό street art, τα καινούργια μουσεία και τους χώρους πολιτισμού, καθώς και τη νέα αθηναϊκή κουζίνα.

«Η Αθήνα δεν είναι πια εκείνη η αρχαία κυρία της οποίας αποφεύγαμε, αδίκως, το μποτιλιάρισμα, την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ανυπόφορη ζέστη. Κάτι άλλαξε. Μια αναγέννηση, παρά την επιμονή της δύσκολης πολιτικής και οικονομικής κατάστασης», αναφέρει το γαλλικό δημοσίευμα, με φόντο φωτογραφίες από το Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Το αφιέρωμα στην Αθήνα φιλοξενεί εκτενή αναφορά στο πάρκο που πρόσθεσε δραστηριότητες και απαράμιλλη αισθητική στην πρωτεύουσα.

Η μαγευτική γωνιά της Αγίας Ειρήνης στην Αθήνα

«Στα “πόδια” της Αγίας Ειρήνης, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία ζωντανεύουν την Πλατεία Αγίας Ειρήνης, που αποτελούσε κάποτε στέκι των λουλουδάδικων», γράφει το δημοσίευμα για την πιο πολυσύχναστη γωνιά του κέντρου της Αθήνας τα τελευταία χρόνια. Η Γαλλίδα ρεπόρτερ περιδιαβαίνει τους δρόμους της Αθήνας και ξετρυπώνει τα πιο όμορφα έργα του δρόμου, στους τοίχους κάθε γειτονιάς.

«Τα ταλέντα της street art μετέτρεψαν τις προσόψεις κτιρίων σε λαϊκές γειτονιές όπως το Γκάζι, ο Κεραμεικός, το Μεταξουργείο ή του Ψυρρή προκειμένου να εκφράσουν τις επιδιώξεις τους», σημειώνει το δημοσίευμα. Φυσικά, από ένα αφιέρωμα στην Αθήνα δεν θα μπορούσε να λείπει η γαστρονομία. Η Γαλλίδα αρθρογράφος δοκιμάζει στα εστιατόρια που ξαναπιάνουν την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα με μια νέα, σύγχρονη ματιά και προτείνει δεκάδες γωνιές στο κέντρο όπου μπορεί κανείς να ανακαλύψει πιάτα υψηλής γαστρονομίας.

Το «κοσμοπολίτικο» Παγκράτι

Η Ogiela περπατά και στο «κοσμοπολίτικο», όπως το χαρακτηρίζει, και εν πολλοίς κρυμμένο για τους τουρίστες, Παγκράτι, και την Πλατεία Βαρνάβα, όπου «βλέπουμε τα “περίπτερα”, τα παραδοσιακά κιόσκια που πωλούν ποτά, εφημερίδες ή τσιγάρα».

Το γυναικείο περιοδικό «Version Femina» αποτελεί το πρώτο περιοδικό σε πωλήσεις στην κατηγορία του, ενώ το αναγνωστικό κοινό του είναι το μεγαλύτερο μεταξύ όλων των έντυπων γαλλικών ΜΜΕ, καθώς ξεπερνά τους 8,5 εκατομμύρια αναγνώστες κάθε εβδομάδα. Τις προσεχείς ημέρες το ίδιο αφιέρωμα πρόκειται να αναδημοσιευθεί και στην εφημερίδα «Les Echos».