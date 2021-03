Τουρισμός στην Ελλάδα 2021: “Ανοίγει” μέχρι τις 14 Μαΐου με αυστηρές προϋποθέσεις

Το νέο σύνθημα της Ελλάδας για τους τουρίστες: «Το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα» («All you want is Greece»), είναι το νέο κάλεσμα προς αυτούς που επιθυμούν να επισκεφτούν φέτος την χώρα, η οποία ανοίγει τις τουριστικές πύλες της μέχρι τις 14 Μαΐου με αυστηρές προϋποθέσεις εξαιτίας του κορονοϊού. «Φέτος και για πάντα, “το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα”.

Για να ξαναέλθει το χαμόγελο στα χείλη σας, με την ελπίδα ότι θα ξαναπάρετε πίσω τη ζωής, το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα», ανάφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, από το βήμα της διεθνής τουριστικής έκθεσης ITB 2021, που φέτος διεξάγεται ψηφιακά. Μάλιστα η Ελλάδα «φιλοδοξεί», εφόσον το επιτρέψουν τα υγειονομικά δεδομένα, να ανοίξει τις τουριστικές πύλες μέχρι τις 14 Μάϊου, όπως είπε ο Έλληνας υπουργός.

Σχεδόν μπορώ να ακούσω κιόλας το νέο μας σύνθημα να το ψιθυρίζετε από μέσα σας: All you want is Greece. Ναι, εφέτος και για πάντα, all you want is Greece. Για την ελπίδα, για το χαμόγελο, για να πάρεις πίσω τη ζωή σου, all you want is Greece. #visitgreece #healthfirst #ITBBerlin pic.twitter.com/vmlA6URPy6

— Harry Theoharis (@htheoharis) March 9, 2021