Άρση μέτρων λιανεμπόριο: Τι θα γίνει με σχολεία, εστίαση, τουρισμό

Το σχέδιο της άρσης του lockdown σε στάδια εξετάζει η κυβέρνηση, παρακολουθώντας τα επιδημιολογικά στοιχεία, ενώ αναμένουν και τις εισηγήσεις της επιτροπής. Το άνοιγμα των δραστηριοτήτων θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί η εκτεταμένη διασπορά του κορωνοϊού καθώς τα κρούσματα συνεχίζουν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σημειώνοντας χθες ρεκόρ με 3.215 νέες μολύνσεις. Τον τόνο για την επιστροφή στην κανονικότητα έδωσε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος μιλώντας στα Παραπολιτικά εξέφρασε την πεποίθηση ότι στις 22 ή -το αργότερο- μία εβδομάδα αργότερα, στις 29 Μαρτίου, θα ανοίξει πλήρως το λιανεμπόριο με τη χρήση του SMS.

Ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι όταν είναι σε θέση να ανοίξει το λιανικό εμπόριο, αυτό θα γίνει μέσω χρήσης SMS και όχι με τη μέθοδο click away. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι με την αποστολή του SMS ο πολίτης θα έχει μέχρι τρεις ώρες στη διάθεσή του προκειμένου να κάνει τις αγορές που χρειάζεται. Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός στον οποίο θα αποστέλλουν οι πολίτες SMS θα είναι το 13032. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης μίλησε και άνοιγμα της εστίασης τον Απρίλιο μόνο για όσα καταστήματα διαθέτουν εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο είπε ότι τα γυμναστήρια θα ανοίξουν τελευταία.

Από την πλευρά του πάντως σήμερα ο καθηγητής Παθολογίας Χαράλαμπος Γώγος, σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς, σημείωσε ότι «θα προτιμούσα και βλέπω πιο πιθανό το άνοιγμα στις 29 Μαρτίου, γιατί αυτές τις δύο εβδομάδες θα υφιστάμεθα τη μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας και θα είναι δύσκολη η προσπάθεια ανοίγματος».

Σχολεία: Προτεραιότητα στα Λύκεια

Η δεύτερη φάση της επιστροφής στην κανονικότητα αφορά στα σχολεία με την κυβέρνηση να φαίνεται ότι δίνει προτεραιότητα στα Λύκεια λόγω των Πανελλήνιων Εξετάσεων, αλλά και στα Γυμνάσια και να στοχεύει σε άνοιγμα μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Σειρά αναμένεται να πάρει η εστίαση καθώς όπως τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη στην ενημέρωση της Δευτέρας, ο στόχος της κυβέρνησης είναι να ανοίξει εντός Απριλίου και σε εξωτερικούς χώρους.

Μέχρι τις 14 Μαΐου το άνοιγμα του τουρισμού

Ο τουρισμός θα αποτελέσει το επόμενο βήμα για το άνοιγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων. Όπως παρουσίασε επίσημα το υπουργείο Τουρισμού, μέχρι τις 14 Μαΐου η Ελλάδα θα έχει ανοίξει τον τουρισμό της για το καλοκαίρι, με σύνθημα «All you want is Greece». Για τον τουρισμό θα ισχύσει ένα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο και με δειγματοληπτικούς ελέγχους στους τουρίστες, ενώ όπως ανακοινώθηκε θα είναι ευπρόσδεκτοι με τις εξής τρεις προϋποθέσεις: Να έχουν εμβολιαστεί, να έχουν αντισώματα ή να έχουν αρνητικό τεστ Covid. Όλα πάντως θα κριθούν από την πορεία των κρουσμάτων και το επιδημιολογικό φορτίο. Στην περίπτωση που οι ειδικοί δουν θετικά σημάδια και η πίεση στο σύστημα υγείας αρχίσει να χαλαρώνει, τότε θα τεθεί σε εφαρμογή και το σχέδιο για τη σταδιακή άρση των μέτρων.