Justin Bieber – αυτοκίνητο: Πόσα χρήματα κόστισε το όχημα του Ποπ Σταρ

Ο Justin Bieber εκτός από την μουσική αγαπάει και τα αυτοκίνητα και αυτό αποδεικνύεται από το ακριβό του γούστο στα ωραία αμάξια. Εξάλλου διαθέτει και την διάθεση και την οικονομική άνεση για να αγοράζει τα οχήματα των ονείρων του. Του αρέσει η πολυτέλεια και δεν διστάζει να ξοδέψει μεγάλα χρηματικά ποσά για να ευχαριστήσει τις επιθυμίες του. Επιπλέον, είναι πολλές οι φορές που έχουμε γίνει μάρτυρες απίστευτων αγορών του ζευγαριού Bieber και, απ’ ό,τι φαίνεται, αυτό δεν είναι κάτι που πρόκειται να σταματήσει προσεχώς.

Συγκεκριμένα ο ποπ σταρ μας παρουσίασε το αμάξι το μέσα από τα social media. Πρόκειται για μία custom Rolls Royce που στο τελείωμα μοιάζει περισσότερο με διαστημικό σκάφος. Φυσικά, στην όψη δε λες σε καμία περίπτωση ότι είναι ένα απλό αυτοκίνητο. Άλλωστε, δεν ήταν και ποτέ αυτός ο σκοπός. Μάλλον σε κάνει να αναρωτιέσαι τι περισσότερο θα μας δείξει ο σταρ. Για την ακρίβεια, είναι λες και αυτό που βλέπεις να δημιουργήθηκε από τη NASA, ωστόσο οι πραγματικοί του creators βρίσκονται στη West Coast Customs. Η αξία του αυτοκινήτου υπολογίζεται περί τα 330 χιλιάδες δολάρια.

Justin Bieber – αυτοκίνητο

Λίγα λόγια για τον Justin Bieber

Ο Justin Bieber γεννήθηκε στις 1 Μαρτίου του 1994, είναι Καναδός τραγουδιστής, στιχουργός και ηθοποιός. Το 2007 τον ανακάλυψε ο μάνατζερ ταλέντων Σκούτερ Μπράουν, από τα βίντεο που είχε αναρτήσει στο YouTube ο Bieber. O Μπράουν εντυπωσιάστηκε από τα βίντεο και επικοινώνησε με την μητέρα του Μπίμπερ, Πάττι, για να την ενημερώσει πως θα τον ενδιέφερε να συνεργαστεί με τον νεαρό μουσικό. Αφού εκείνη συμφώνησε, ο Μπράουν κανόνισε να συναντηθεί ο Bieberμε τον Άσερ Ρέιμοντ στην Ατλάντα και ο Μπίμπερ σύντομα υπέγραψε συμβόλαιο με τον όμιλο Raymond Braun Media Group, ενώ αργότερα του προσφέρθηκε από τον Λ.Α. Ρέιντ δισκογραφικό συμβόλαιο με την Island Records.

O Justin Bieber κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, My World, ο οποίος έγινε γνωστός στις Η.Π.Α, επειδή είχε εκατομμύρια πωλήσεις. Το πρώτο άλμπουμ κανονικού μήκους του Καναδού, My World 2.0, κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2010. Έφτασε στην κορυφή σε πολλές χώρες και έγινε πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε προηγηθεί το single “Baby”, το οποίο είναι το τραγούδι που έχει γνωρίσει την περισσότερη δυσαρέσκεια. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ, ακολούθησε η πρώτη του περιοδεία, My World Tour, τα ρεμίξ άλμπουμ, My Worlds Acoustic και Never Say Never – The Remixes και η πρώτη του βιογραφική ταινία, η οποία ήταν βασισμένη στην περιοδεία του, Never Say Never.

Δεύτερο άλμπουμ

Το δεύτερο άλμπουμ του, Under The Mistletoe, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2011 και έγινε το νούμερο 1 του Billboard 200, όπως επίσης και το επόμενο, Believe, (Ιούνιος 2012) με το οποίο ο καλλιτέχνης έφτασε για τέταρτη φορά την κορυφή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το καινούριο άλμπουμ του “Purpose” κυκλοφόρησε στις 13 Νοεμβρίου του 2015 με μεγάλη επιτυχία αφού το άλμπουμ περιείχε μόλις 18 τραγούδια και τα 17 από αυτά έγιναν επιτυχίες στο Billdboard 100. Ο Justin έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των Diamond Award, το πρώτο Milestone Award στην ιστορία των Billboard Music Awards και πέντε συνεχόμενα Best Male στα Europe Music Awards. Ήταν επίσης υποψήφιος για δύο βραβεία Grammy. Με μια παγκόσμια ομάδα οπαδών, η οποία αποκαλείται “Beliebers” και πάνω από 50 εκατομμύρια ακόλουθους στο Twitter, ονομάστηκε η τρίτη πιο ισχυρή δημοσιότητα του κόσμου από το περιοδικό Forbes το 2012. Ωστόσο, το 2013 έπεσε στο νούμερο 9 της λίστας.

Σχέσεις

Το 2010 ξεκίνησε τη σχέση του με την Σελίνα Γκόμεζ, με την οποία χώρισαν για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2012 και έπειτα υπήρξαν αρκετές φορές σε on-off σχέση έως τον Μάρτιο του 2018. Μάλιστα, σε συνέντευξη του στην Έλεν ΝτιΤζένερις, ο Μπίμπερ αποκάλυψε ότι τα τραγούδια του, “Sorry”, “Mark My Words” και “What Do You Mean?” γράφτηκαν για την Γκόμεζ. Στις 7 Ιουλίου 2018 αρραβωνιάστηκε με την Χέιλι Μπίμπερ και τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 έκαναν και θρησκευτικό γάμο στη Νότια Καρολίνα.

