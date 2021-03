Ξύλο Νέα Σμύρνη: Ο ξυλοδαρμός του πολίτη και οι αστυνομικοί στα βίντεο

Οργή στο πανελλήνιο έχει προκαλέσει η ακραία στάση των αστυνομικών στη Νέα Σμύρνη κατά τη διάρκεια απλού ελέγχου για την τήρηση των μέτρων για τον κορωνοϊό, με τις Αρχές αλλά και την κυβέρνηση να αναζητούν ευθύνες, την ώρα που η μία πλευρά “πετά το μπαλάκι” στην άλλη. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει διατάξει ΕΔΕ, μετά τα θλιβερά βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα και δείχνουν αστυνομικό να χτυπάει πολίτη, ενώ οι συνάδελφοί του τον έχουν ακινητοποιήσει και τη στιγμή που ο πολίτης φώναζε «πονάω». Στην ανακοίνωση της αστυνομίας γίνεται λόγος για απρόκλητη επίθεση 30 ατόμων κατά της Αστυνομίας, την ίδια ώρα που γίνεται λόγος για διενέργεια ΕΔΕ. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως αστυνομικοί της ΔΙΑΣ επέβαλαν πρόστιμο σε μια οικογένεια τα μέλη της οποίας δεν φορούσαν μάσκες, άλλοι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για αυτή τους την κίνηση, με αποτέλεσμα στη συνέχεια η κατάσταση να ξεφύγει εκτός ελέγχου.

Ωστόσο, σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, δύο νεαροί με μάσκες, συνομιλούν με τους αστυνομικούς όταν η λεκτική αντιπαράθεση ξέφυγε με τον αστυνομικό στη συνέχεια να χτυπάει με το γκλοπ έναν από τους νεαρούς. Στη συνέχεια η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, με τον κόσμο να φωνάζει στους αστυνομικούς να σταματήσουν τη βίαιη επίθεση. Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε διαδήλωση στην περιοχή κατά της αστυνομικής βίας με 300 περίπου άτομα, όπου είδαμε νέο κύκλο επεισοδίων με την αστυνομία. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων και χημικών προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος. Οπως τονίζει η ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό με την επίθεση του αστυνομικού στον νεαρό, έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ. Συνολικά από τις δύο επιθέσεις έγιναν 11 προσαγωγές. Το βίντεο όμως με την επίθεση του αστυνομικού σε πολίτη, έγινε αιτία για πολιτική αντιπαράθεση χθες το απόγευμα.

Η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας, Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διακρίβωση τυχόν αξιοποίνων πράξεων από αστυνομικούς. Η έρευνα θα διενεργηθεί υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νίκου Ορνεράκη.

#Totalitarianism 101: "How to turn the birthplace of Democracy into a successful Police State – The case of Greece and #ΝΔ_Χουντα" #PoliceBrutality out of control, civilians are terrified and helpless #μητσοτακη_παραιτησου #ΝεαΣμυρνη #κυβερνηση_χουντα https://t.co/viEUDDw476 pic.twitter.com/cQs9FfvHMf

