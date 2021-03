Building Back Better: Το Μέλλον Μας

Ο όρος Buildbackbetter, Καλύτερη Ανάκαμψη στα Ελληνικά, χρησιμοποιούνταν μετά από μεγάλες καταστροφές (σεισμούς, πυρηνικά ατυχήματα), για να εκφράσει ακριβώς τη λογική της εκκίνησης της ανοικοδόμησης. Η προσέγγιση του ενσωματώνει μέτρα μείωσης του κινδύνου καταστροφών στην αποκατάσταση φυσικών υποδομών, κοινωνικών συστημάτων και στην αναζωογόνηση των μέσων διαβίωσης, των οικονομιών και του περιβάλλοντος.

Σύμβουλος ενεργειακής ασφάλειας, Μaster in Energy: Strategy, Law and Economy

Σαν όρος εμφανίστηκε για πρώτη φορά επίσημα στο έγγραφο «Sendai Framework for Disaster Risk Reduction» των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο συμφωνήθηκε στο Τρίτο Παγκόσμιο Συνέδριο των Η.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 14-18 Μαρτίου 2015, στο Sendai της Ιαπωνίας. Εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ ως μία από τις τέσσερις προτεραιότητες στο πλαίσιο για την αποκατάσταση καταστροφών, τη μείωση των κινδύνων και την αειφόρο ανάπτυξη. Άλλωστε, δεν επιλέχθηκε τυχαία η συγκεκριμένη χώρα, εφόσον η Ιστορία των Ιαπώνων είναι γεμάτη από μεγάλες φυσικές και όχι μόνο καταστροφές μετά τις οποίες βρήκαν τη δύναμη και ξανα έφτιαξαν τον πολιτισμό και τις κοινωνίες τους.

Ευρέως γνωστό έγινε από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών,κ.Biden and την Αντιπρόεδρο κ.Hari, μιας και το hastag #Buildbackbetter ήταν το κεντρικό Moto της προεκλογικής εκστρατείας τους, με το site buildbackbetter.com να παρουσιάζει βασικά σημεία του προτεινόμενου προγράμματός τους. Πλέον αν πατήσει κανείς στη μηχανή αναζήτησης το buildbackbetter.com τον μεταφέρει στο σε www.whitehouse.gov. Άλλωστε, και το πρώτο Tweet του τωρινού Προέδρου τόνιζε τη σημασία αυτής της στρατηγικής, “Now the real work begins, folks. Follow along at white house as we build back better”.

Πέρα όμως από τα ιστορικά και επικοινωνιακά στοιχεία, και περνώντας στην ουσία, εξαιτίας της πανδημίας έχουμε μία μεγάλη κοινωνική και οικονομική καταστροφή η οποία χρειάζεται ανοικοδόμηση. Το κλειδί σε αυτή την ανοικοδόμηση μπορεί να στηριχθεί στο τελευταίο συνθετικό του προαναφερθέντος μότο, στο better.

Γιατί; Διότι, στο θέμα των τριών επάλληλων κρίσεων, της υγειονομικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής, η τάση απλώς να τρέχουμε να διορθώσουμε ένα πρόβλημα όταν παρουσιάζεται είναι η αφετηρία για την λανθασμένη πορεία των πραγμάτων. Και η τωρινή προφανής αναγκαιότητα για επιστροφή στην κανονικότητα είναι προβληματική, όταν η «κανονικότητα» είναι αυτή που μας οδήγησε στο σημείο που βρισκόμαστε.Δεν μας αρκεί δηλαδή απλώς να τα ξαναφτιάξουμε όλα ή/και να τα διορθώσουμε, για να είμαστε μία από τα ίδια. Αλλά, να αναλογιστούμε τι κάναμε λάθος και φτάσαμε ως εδώ,ανασχεδιάζοντας τελείως διαφορετικά το μέλλον.

Στο σημείο αυτό να πούμε πως υπάρχει και ελληνική πρωτοβουλία αναφορικά με την ΒΒΒ στρατηγική. Στο BUILD BACK BETTER GREECE στόχος ειναι η συμβολή μέσω συνεργιών και πρωτοβουλιών για την ουσιαστική συμμετοχή και δέσμευση στην προσπάθεια ολικής επανεκκίνησης, σε συνθήκες βιωσιμότητας και πραγματικής προόδου.

Όπως έχει αναφέρει και ο εμπνευστής της ιδέας, κ. Χάρης Δούκας, «το προηγούμενο έτος, το 2020, με εκατομμύρια ανθρώπους καθηλωμένους στις οικίες τους για μήνες, η παγκόσμια οικονομία συνέχιζε να εκπέμπει σημαντικές ποσότητες διοξειδίου – έκλεισε με -7% σε σχέση με χρονιά ρεκόρ του 2019, όπου είχαμε τις περισσότερες εκπομπές από καταβολής μετρήσεων. Αναπόφευκτη εξέλιξη. Δεν θα αλλάξει ο ιός το μοντέλο ανάπτυξης. Κανένας ιός δεν μπορεί να προχωρήσει σε τέτοιες αλλαγές. Εμείς μόνο μπορούμε. Αναδεικνύεται έτσι η ανάγκη συλλογικής δράσης, για να σώσουμε όχι μόνο τον εαυτό μας, αλλά και τις επόμενες γενιές, διατηρώντας τον πλανήτη ζωντανό.»