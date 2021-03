Μακροχρόνιες σχέσεις και σεξ: 7 αλήθειες για την ερωτική σας ζωή

Η μακροχρόνια σχέση είναι το θεμέλιο για την καλή ερωτική ζωή, αρκεί να έχετε τα μάτια και τα αυτιά σας ανοιχτά” έτσι ώστε να διατηρείται η επικοινωνία ακόμα και με το πέρασμα του καιρού. Η φλόγα μερικές φορές μπορεί να σβήνει σιγά σιγά όμως αυτό μπορεί να αλλάξει αν αλλάξετε και εσείς τον τρόπο που βλέπετε τον δεσμό σας. Για το λόγου το αληθές, μια έρευνα του 2016 που δημοσιεύτηκε στο Archives of Sexual Behavior, έδειξε ότι ενώ υπάρχει ανάκαμψη στη σεξουαλική ικανοποίηση τους πρώτους 12 μήνες μιας σχέσης, ακολουθείται από μια σταθερή πτώση μετά την επέτειο του ενός έτους, αναφέρει το mothersblog.gr. Τα πιο ευτυχισμένα μακροχρόνια ζευγάρια γνωρίζουν ένα ή δύο πράγματα για να διατηρείται αυτός ο ενθουσιασμός (αν δεν υπήρχαν αυτά τα κόλπα κανείς δεν θα ήταν μονογαμικός)

Η Amy Jo Goddard, ειδικός σεξουαλικής ενδυνάμωσης και συγγραφέας του βιβλίου Woman on Fire: 9 Elements to Wake Up Your Erotic Energy, Personal Power, and Sexual Intelligence, μας δίνει επτά καλύτερες συμβουλές για να διατηρήσουμε και εμείς τη φλόγα αναμμένη και το σεξουαλικό ενδιαφέρον στο «πράσινο»! Μπορεί στην αρχή όλες οι νέες σχέσεις να είναι διασκεδαστικές και παθιασμένες, ωστόσο τα καλύτερα έρχονται χρόνο με το χρόνο. Αυτό ίσως κάνει και τη σεξουαλική επαφή ανάμεσα στα μακροχρόνια ζευγάρια πιο απολαυστική και περισσότερο ουσιαστική. Μετά από αρκετό καιρό που είστε μαζί, ο σύντροφός σας ξέρει όλα τα αδύνατά σας σημεία, ξέρει πόσο «άσχημη» είστε όταν κλαίτε και σας έχει δει γυμνή περισσότερες φορές απ’όσες μπορείτε να θυμηθείτε. Μαντέψτε όμως κάτι ακόμη; Θέλει ακόμη και μετά από τόσο καιρό να κάνει σεξ μαζί σας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πάψετε να ανησυχείτε και πως θα πρέπει να νιώθετε περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Μακροχρόνιες σχέσεις και σεξ: Μοιραστείτε ότι σκέφτεστε

Το να είστε ανοιχτή και ευθύς με τον μακροχρόνιο σύντροφό σας, σημαίνει ότι θα πρέπει να μοιράζεστε μαζί του τα πάντα και να είστε ειλικρινής. Η δρ Goddard εξηγεί ότι οι φαντασιώσεις πρέπει να μοιράζονται… Όποιες και αν είναι αυτές… Ο σύντροφός σας είναι κοντά σας για να σας αγαπήσει και όχι για να σας κρίνει αν φαντασιώνεστε ότι κάνετε σεξ σε δημόσιο χώρο ή ο,τιδήποτε άλλο! Σίγουρα, μπορεί να έχει χαθεί εκείνη η μαγεία του πρώτου καιρού… αλλά σκεφθείτε καλύτερα. Το σεξ με έναν καινούριο σύντροφο μπορεί να σας δώσει μόνο εκείνη τη μαγεία της πρώτης φοράς, ενώ η μακροχρόνια σχέση και η αγάπη μπορεί να δημιουργήσει έναν χάρτη για κάθε σημείο που σας κάνει να ανατριχιάζετε κάθε φορά που σας αγγίζει!

Μακροχρόνιες σχέσεις και σεξ: Επικοινωνία

Με έναν καινούριο παρτενέρ, θα είναι δύσκολο να εξηγήσετε ακριβώς τι σας ικανοποιεί. «Δεν ξέρω ποιος είπε ότι όταν μιλάς για το σεξ απλά το καταστρέφεις. Το μόνο που γνωρίζω είναι πως πραγματικά το νούμερο ένα πράγμα που θα βοηθήσει μια σχέση και ειδικά στο σεξ, είναι η επικοινωνία», λέει η δρ Goddard. Για την ακρίβεια και σύμφωνα με την έρευνα του Archives of Sexual Behavior, σχετικά με τις μακροχρόνιες σχέσεις, η επικοινωνία ήταν ο ένας και μοναδικός παράγοντας που είχε θετική επιρροή στη σεξουαλική ικανοποίηση των ζευγαριών. Μάθετε να συζητάτε τις επιθυμίες σας και να είστε ειλικρινείς για το τι σας αρέσει και τι όχι.

Σεξ και αναζωογόνηση

Πολλοί καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν από μια μούσα, που συνήθως αν όχι συχνά, ήταν και ερωμένες. Αυτό δεν είναι έκπληξη σύμφωνα με τη Goddard. «Με το σεξ νιώθουμε περισσότερο ζωντανοί, περισσότερο παραγωγικοί, έχουμε περισσότερη ενέργεια και νιώθουμε πιο υγιείς! Έχω παρακολουθήσει τόσα ζευγάρια στην καριέρα μου. Όταν ξυπνάς αυτό το κομμάτι σου, τότε αρχίζουν να συμβαίνουν απίστευτα πράγματα!». Υπάρχει μόνο ένα πράγμα που κρατά το σεξουαλικό ενδιαφέρον αναμμένο. Η περιέργεια!

«Πρέπει να υπάρχει πάντα η περιέργεια στο σεξουαλικό κομμάτι και να μη σκέφτεται ο ένας για τον άλλο “Α… τον ξέρω σαν βιβλίο ανοιχτό!», λέει η δρ Goddard και εξηγεί ότι η σεξουαλικότητα είναι μια διαδικασία δια βίου ανάπτυξης και ακριβώς όπως το μυαλό αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, το ίδιο κάνει και το σώμα. Μόνο όταν οι άνθρωποι σταματούν να εξερευνούν, να επεκτείνουν και να αυξάνουν τη σεξουαλικότητά τους, θα βαρεθούνε και θα σταματήσουν να κάνουν σεξ. Για αυτό λοιπόν, σταματήστε να έχετε τη σεξουαλική σας σχέση στον αυτόματο πιλότο και αρπάξτε το τιμόνι στα χέρια σας. Δοκιμάστε νέα πράγματα και θα δείτε τη διάθεσή σας να αλλάζει!

