Billie Eilish ντοκιμαντέρ: Πώς χώρισε με τον σύντροφό της

Η Billie Eilish μιλά για πρώτη φορά για τον πρώην σύντροφό της, έναν ράπερ με το όνομα Μπράντον Άνταμς, που είναι ευρύτερα γνωστός ως 7:AMP. Στο νέο αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Billie Eilish: The World a Little Blurry», η 19χρονη τραγουδίστρια δίνει μια ματιά στην σχέση της με τον μουσικό, τον οποίο αποκαλεί «Q».

Στην αρχή, οι δυο τους μιλούν στο τηλέφωνο καθώς του λέει: «Σ’ αγαπώ και είμαι ερωτευμένη μαζί σου». Αλλά μέχρι το τέλος του ντοκιμαντέρ, οι δυο τους έχουν χωρίσει. «Απλώς δεν ήμουν χαρούμενη. Δεν ήθελα τα ίδια πράγματα με εκείνον και δεν νομίζω πως είναι δίκαιο γι’ αυτόν. Δεν νομίζω ότι πρέπει να είσαι σε μία σχέση πολύ ενθουσιασμένος για πράγματα για τα οποία ο άλλος δεν ενδιαφέρεται» λέει η Billie Eilish. «Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο για μένα. Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο γι’ αυτόν. Υπήρχε απλώς μια έλλειψη προσπάθειας. Ήμουν κυριολεκτικά σαν: ‘Φίλε δεν έχεις καν αρκετή αγάπη για τον εαυτό σου, πως να αγαπήσεις κι εμένα. Και δεν το κάνεις. Νομίζεις ότι το κάνεις’».

«Τον αγαπώ όμως, κάτι που το έκανε ακόμη πιο δύσκολο. Δεν τον έχω ξεπεράσει, δεν βρήκα κάποιον άλλον» προσθέτει η Billie Eilish. «Δεν σταμάτησα να τον αγαπώ. Απλά πέρασα χρόνο μακριά του για ένα διάστημα και ήμουν κάπως έτσι: ‘Ουάου, μου λείπεις τόσο πολύ επειδή ανησυχώ για σένα συνέχεια, αλλά δεν θέλω ότι θέλεις κι εσύ δεν θέλεις ότι θέλω εγώ. Δεν θέλω να τον διορθώσω. Δεν μπορώ. Προσπάθησα».

Οι στιγμές απογοήτευσης όσο ήταν ζευγάρι

Το ντοκιμαντέρ δείχνει επίσης αρκετές στιγμές όπου η Billie Eilish φαίνεται να είναι απογοητευμένη με τον Q όσο καιρό ήταν ζευγάρι. Πριν από το σόου της στο Coachella, οι δυο τους είχαν μια τρυφερή στιγμή όπου ο Q της ζητά να κάνει τα μαλλιά της με έναν συγκεκριμένο τρόπο και εκείνη το κάνει. Μετά, του τραγουδά « All the Good Girls Go to Hell» για να εξασκηθεί στους στίχους.

Ωστόσο, μετά από την γλυκιά αυτή στιγμή, η Billie Eilish ξεχνά τους στίχους στη σκηνή και λυπάται πραγματικά πάρα πολύ που τα έκανε χάλια, οπότε αποφασίζει να τηλεφωνήσει στον σύντροφό της, ο οποίος παραβρίσκεται στο φεστιβάλ. «Μπορείς να έρθεις εδώ;» τον ρωτά. «Δεν μπορείς να με δεις;». Σιγά – σιγά γίνεται όλο και πιο θλιμμένη, καθώς του λέει: «Τι εννοείς, δοκίμασε;» προτού του κλείσει το τηλέφωνο και το πετάξει στο πάτωμα. Αργότερα, ο Q σπάει το χέρι του αφού χτυπά σε έναν τοίχο και η Billie Eilish εξηγεί σε έναν φίλο: «Προσπαθώ να τον πείσω να πάει για θεραπεία. Είναι τόσο αυτοκαταστροφικός».

Σε μια άλλη σκηνή, συζητά για το πώς ο Q δεν της πήρε τίποτα για του Αγίου Βαλεντίνου όταν κάποιος την ρωτά για το πώς γιόρτασαν εκείνη την ημέρα. «Δεν πήρα τίποτα. Και το προηγούμενο βράδυ, ήταν τόσο περίεργος και απόμακρος και σκ@@@» λέει.

Στην συνέχεια, η Billie Eilish λέει ότι ο Q πήγε σε ένα ταξίδι με τους φίλους του. «Αυτό που σκέφτηκα ήταν: ΄Ξέρεις κάτι; Κοίτα να περάσεις καλά. Μην ανησυχείς για μένα’» λέει. «Είμαι δυστυχισμένη και μου λείπεις και εύχομαι να μου μιλήσεις και δεν έχω κανέναν άλλο να μιλήσω».