Έφτιαξε λογαριασμό Twitter στα… ιαπωνικά ο ΠΑΟΚ!

Η «τρέλα» του ΠΑΟΚ έφτασε μέχρι την Ασία! Ο «δικέφαλος του Βορρά» έκανε γνωστό ότι πλέον διαθέτει λογαριασμό Twitter και στα ιαπωνικά. Με την έλευση του Σίτζι Καγκάβα, οι Θεσσαλονικείς έχουν καταφέρει να ρίξουν δίχτυα προς τη συγκεκριμένη αγορά σε διάφορα επίπεδα, αφού κανάλι της Ιαπωνίας έχει αγοράσει τα δικαιώματα των αγώνων του ΠΑΟΚ, ενώ πάνε πολύ καλά οι πωλήσεις της φανέλας του 31χρονου μέσου.

It's official! We have a Japanese Twitter account. Follow @PAOK_FC_JP #PAOK #RiseUp pic.twitter.com/LnsECskOI1

— PAOK FC (@PAOK_FC) February 27, 2021