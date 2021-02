Συρία ΗΠΑ: Βομβαρδίστηκαν εγκαταστάσεις ιρανικού ενδιαφέροντος

Το πρώτο απτό δείγμα της επιστροφής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή έδωσε η κυβέρνηση Μπάιντεν. Συγκεκριμένα, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ προχώρησαν την Πέμπτη σε «αεροπορικά πλήγματα στη Συρία με στόχους εγκαταστάσεις παραστρατιωτικών οργανώσεων υποστηριζόμενων από το Ιράν» στο ανατολικό τμήμα της εμπόλεμης χώρας, ανακοίνωσε τα ξημερώματα το αμερικανικό Πεντάγωνο. Έτσι μετά από ένα μακρύ διάστημα απουσίας κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Τραμπ, όπου δόθηκε ζωτικός χώρος στη Ρωσία και την Τουρκία, οι ΗΠΑ δίνουν και πάλι δυναμικά το «παρών».

«Τα πλήγματα αυτά εγκρίθηκαν σε αντίδραση στις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του αμερικανικού προσωπικού και αυτού του (διεθνούς) συνασπισμού (υπό τις ΗΠΑ) στο Ιράκ και στις απειλές εναντίον του προσωπικού», ανέφερε ο Τζον Κέρμπι, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, διευκρινίζοντας πως οι βομβαρδισμοί έγιναν «νωρίτερα το βράδυ» της Πέμπτης. «Συγκεκριμένα, τα πλήγματα κατέστρεψαν πολλές εγκαταστάσεις σε σημείο συνοριακού ελέγχου που χρησιμοποιούν διάφορες παραστρατιωτικές οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων της Κατάεμπ Χεζμπολάχ και της Κατάεμπ Σάγεντ αλ Σουχάντα», συνεχίζει το κείμενο.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, επρόκειτο για «αναλογική στρατιωτική αντίδραση» και υπήρξε διαβούλευση εκ των προτέρων με τους συμμάχους των ΗΠΑ σχετικά με αυτήν. «Η επιχείρηση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Τζο) Μπάιντεν θα δράσει για να προστατεύσει το προσωπικό των ΗΠΑ και του συνασπισμού. Ταυτόχρονα, ενεργήσαμε με μετρημένο τρόπο, με σκοπό την αποκλιμάκωση της κατάστασης συνολικά, τόσο στην ανατολική Συρία, όσο και στο Ιράκ», πάντα κατά την ανακοίνωση που υπογράφεται από τον κ. Κέρμπι.

The US launched airstrikes in Syria targeting facilities used by Iranian-backed militia groups. The strikes were in retaliation for an attack against US forces in Iraq. https://t.co/FpMiR3lua5

— The Associated Press (@AP) February 26, 2021