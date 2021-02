Έλενα Παπαρίζου – Χατζηνικολάου: Καλεσμένη σήμερα στο «Ενώπιος Ενωπίω»

Ο Νίκος Χατζηνικολάου θα υποδεχθεί απόψε την Έλενα Παπαρίζου για να μιλήσουν για τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής και της καριέρας της. Η Έλενα Παπαρίζου θα είναι το τιμώμενο πρόσωπο στο σημερινό «Ενώπιος Ενωπίω» τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου στις 23:30 με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η τραγουδίστρια θα βρεθεί στο πλατό της εκπομπής για να ξεφυλλίσει μαζί με τον δημοσιογράφο το άλμπουμ των αναμνήσεών της, από τα παιδιά χρόνια στη Σουηδία ως τον ερχομό στην Ελλάδα και από τότε έως σήμερα.

Θα μιλήσει για την απώλεια που σημάδεψε τη ζωή της, τις επιτυχίες που την καθιέρωσαν αλλά και για τα περιστατικά παρενόχλησης στον χώρο του θεάματος; Τέλος, θα αποκαλύψει πώς περνά τον χρόνο της στην καραντίνα και ποια είναι τα σχέδιά της για το μέλλον;

Έλενα Παπαρίζου: Η πρωτιά στη Eurovision

Η Έλενα Παπαρίζου επιλέχθηκε από την ΕΡΤ στις 22 Ιανουαρίου 2005 για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του 2005, πρόταση την οποία δέχτηκε. Επιλέχθηκαν συνθέτες και γράφτηκαν 4 τραγούδια για την Έλενα, η οποία τα τραγούδησε στον εθνικό τελικό για την επιλογή του τραγουδιού. Τα τραγούδια ήταν τα εξής: “My Number One”, “Let’s Get Wild”, “The Light in Our Soul” και “OK”. Τελικά, το τραγούδι “My Number One” ψηφίστηκε από το κοινό με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα. Το υποψήφιο τραγούδι “The Light in Our Soul” αποκλείστηκε, επειδή διέρρευσε νωρίτερα στο διαδίκτυο. Αργότερα, ηχογραφήθηκε και η ελληνική εκδοχή του τραγουδιού με τον τίτλο “Το Φως Στην Ψυχή”. Η Παπαρίζου με το τραγούδι “My Number One” εκπροσώπησε τελικά την Ελλάδα και κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση, φέρνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία το διαγωνισμό στην Αθήνα.

Έλενα Παπαρίζου: ”Υπάρχει λόγος”

Στις 12 Απριλίου του 2006, κυκλοφόρησε ο δεύτερος προσωπικός της δίσκος με τίτλο “Υπάρχει λόγος”. Τα τραγούδια που ξεχώρισαν απ’ αυτόν το διπλό δίσκο είναι τα εξής: “Gigolo”, “Mambo”, “Παραδείγματος χάρη”, “Υπάρχει λόγος”, “You set my heart on fire”, “Που πήγε τόση αγάπη” και “Αν είχες έρθει πιο νωρίς”. Ο δίσκος απέσπασε πολύ καλές κριτικές τόσο για τα κομμάτια όσο και για τις ερμηνείες της Έλενας. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος στην Ελλάδα και την Κύπρο. Στο συγκεκριμένο άλμπουμ υπάρχει και ένα κλασικό τραγούδι του Μάνου Χατζιδάκι με τίτλο “Ότι αξίζει είναι οι στιγμές (Le Bonheur)”.

Στις αρχές του 2007, κυκλοφορεί το τραγούδι “Μαζί Σου”, το οποίο αποτέλεσε το soundtrack της ομώνυμης τηλεοπτικής σειράς του Mega. Το Μαζί σου αποτέλεσε άλλη μια εμπορική επιτυχία για την Έλενα αφού παρέμεινε στην πρώτη θέση του Ελληνικού Airplay Chart για 12 εβδομάδες ενώ για το soundtrack της σειράς ηχογράφησε και ένα δεύτερο τραγούδι, το “Να ξυπνάω και να ‘μαι μαζί σου”.

Έλενα Παπαρίζου: ”Βρίσκω το λόγο να ζω”

Μετά από ένα μικρό διάστημα διαλείμματος, επέστρεψε στη δισκογραφία με ένα νέο άλμπουμ με τίτλο “Βρίσκω το λόγο να ζω”, στο οποίο κάνει μια αλλαγή στο ύφος της και ακολουθεί αρχίζει να τραγουδά διαφορετικά είδη όπως το rock και το pop. Το άλμπουμ έγινε από την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του χρυσό, ενώ στη συνέχεια έγινε και πλατινένιο στην Ελλάδα. Τα τραγούδια που ξεχώρισαν είναι τα: “Πόρτα για τον ουρανό”, “Αγάπη σαν ληστεία”, “Πυροτεχνήματα”, “Το φιλί της ζωής”, “Η καρδιά σου πέτρα”, “Είσαι η φωνή”.

Στις 17 Ιουνίου 2008, άνοιξε τα βραβεία Mad με το κομμάτι “Πόρτα για τον ουρανό” σε μια ρεμίξ έκδοση με το “4 minutes” της Madonna. Επιπλέον, έκανε την έκπληξη και εμφανίστηκε ξανά ερμηνεύοντας μαζί με το συγκρότημα Stavento το τραγούδι “Μέσα σου”. Εκείνη την βραδιά κέρδισε δύο βραβεία από τις έξι κατηγορίες που ήταν υποψήφια. Το καλοκαίρι οργάνωσε την πρώτη της μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο με τίτλο “Το πάρτι αρχίζει”. Στην περιοδεία συμμετείχε ο Μάνος Πυροβολάκης, ενώ σε αρκετές συναυλίες εμφανίστηκαν οι Stavento, ο Γιώργος Σαμπάνης αλλά και ο Πασχάλης Τερζής. Τη χειμερινή σεζόν 2008-2009 εμφανίστηκε για άλλη μια φορά στην “Ιερά Οδό” μαζί με τον Πασχάλη Τερζή αλλά και το Μάνο Πυροβολάκη.

Στις 10 Απριλίου 2009, κυκλοφορεί το single “Θα ‘Μαι Αλλιώς”, το οποίο έφτασε ως τη 2η θέση του Ελληνικού Airplay Chart ενώ κατέκτησε την 5η θέση στη λίστα με τα τραγούδια με το μεγαλύτερο airplay στην Ελλάδα για τη χρονιά 2009 σύμφωνα με την Nielsen Music Control. Παράλληλα συνεργάζεται με την εταιρεία αναψυκτικών “ΗΒΗ Soft Drinks” και αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο για τη διαφημιστική καμπάνια της, “Φέρσου Φυσικά”. Στις 24 Ιουνίου 2009, ήταν παρούσα στην απονομή των βραβείων Mad για να παραλάβει τρία βραβεία απ’ τις πέντε κατηγορίες που ήταν υποψήφια.

Έλενα Παπαρίζου: Η κορυφή στο YouTube

Στις 14 Μαρτίου 2010, ο Alpha TV ανακήρυξε την Παπαρίζου ως τη 14η πιο πολυβραβευμένη εγχώρια καλλιτέχνη από το 1960 μέχρι σήμερα με συνολικά επτά πλατινένιους και τέσσερις χρυσούς δίσκους. Όσον αφορά το 2010 έχει πουλήσει 167.000 δίσκους στην Ελλάδα, 24.000 δίσκους στην Κύπρο και 20.000 σινγκλς στη Σουηδία κατά τη διάρκεια της σόλο καριέρας της. Επίσης, τα τραγούδια της Παπαρίζου έχουν περισσότερες από 184 εκατομμύρια θεάσεις στο Youtube, περισσότερες από οποιονδήποτε Έλληνα καλλιτέχνη.