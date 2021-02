Τραμπ Κιμ συνάντηση: Η πρόταση για βόλτα με το Air Force One

Μια απίστευτη πρόταση φέρεται να έκανε προ διετίας ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κιμ Γιονγκ Ουν σε μεταξύ τους συνάντηση. Σύμφωνα με νέο ντοκιμαντέρ του BBC ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ είχε προτείνει στον Βορειοκορεάτη δικτάτορα να τον μεταφέρει με το Air Force One πίσω στην πατρίδα του, μετά τη δεύτερη σύνοδο κορυφής που είχαν στο Ανόι του Βιετνάμ. Οι δύο ηγέτες είχαν επιδοθεί σ’ έναν πόλεμο λέξεων και αμοιβαίων απειλών προτού λιώσει ο πάγος στις σχέσεις σε τέτοιο βαθμό που να μετάσχουν σε συνόδους κορυφής και ο Τραμπ να διακηρύξει αργότερα την… αγάπη του για τον Κιμ. Ωστόσο, παρά τη διαπροσωπική σχέση που καλλιέργησαν δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος στο διπλωματικό πεδίο μετά το ναυάγιο της συνόδου στο Ανόι, επειδή η Πιονγιάνγκ επέμενε στην πλήρη άρση των διεθνών κυρώσεων για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ “Trump Takes on the World” του BBC ο Τραμπ «αιφνιδίασε ακόμη και τους πιο έμπειρους διπλωμάτες» με την πρότασή του να μεταφέρει τον Κιμ στη Βόρεια Κορέα με το Air Force One. Αν είχε αποδεχθεί την πρόταση ο Κιμ, τότε θα είχε μπει – πιθανώς μαζί με άτομα του περιβάλλοντός του – στο προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, το οποίο θα εισερχόταν στον εναέριο χώρο της Πιονγιάνγκ, προκαλώντας διάφορα προβλήματα ασφαλείας. «Ο πρόεδρος γνώριζε ότι ο Κιμ είχε φτάσει στο Ανόι με τρένο, μέσω της Κίνας, κάνοντας μια πολυήμερη διαδρομή και ο Πρόεδρος είπε “μπορώ να σε πάω στην πατρίδα σου σε δύο ώρες, αν θέλεις”. Ο Κιμ αρνήθηκε», αποκάλυψε ο πρώην αναπληρωτής σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μάθιου Πότινγκερ.

Τι είχε συμβεί το 2018

Στην πρώτη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ στη Σιγκαπούρη το 2018 ο Κιμ είχε καταφθάσει με αεροσκάφος της Air China, που του διέθεσε το Πεκίνο προκειμένου να διατηρήσει στη σφαίρα επιρροής του τη Βόρεια Κορέα – που λόγω της γεωγραφικής της θέσης κρατά μακριά από τα κινεζικά σύνορα τα αμερικανικά στρατεύματα που σταθμεύουν στη Νότια Κορέα. Στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Σιγκαπούρης ο Τραμπ έδειξε στον Κιμ το εσωτερικό της προεδρικής λιμουζίνας κόστους 1,5 εκατ. δολαρίων, γνωστής ως “The Beast” («Το Κτήνος») σε μια φιλική κίνηση. Αλλά τον περασμένο μήνα ο Κιμ είπε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ο «μεγαλύτερος εχθρός» της Βόρειας Κορέας, προσθέτοντας ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον έναντι της Πιονγιάνγκ «δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει», ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην εξουσία. Τα κρατικά ΜΜΕ στη Βόρεια Κορέα δεν έχουν ακόμη κατονομάσει τον Τζο Μπάιντεν ως πρόεδρο των ΗΠΑ.