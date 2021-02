Perseverance rover NASA: Το ρομποτικό διαστημόπλοιο πάτησε στον Άρη

Το διαστημικό ρόβερ της NASA Perseverance προσεδαφίστηκε στις 22:56 ώρα Ελλάδος με απόλυτη επιτυχία στον πλανήτη Άρη, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ανθρωπότητα και ειδικά για την κατάκτηση του Διαστήματος. Το σκάφος εισήλθε στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 20.000 χλμ./ώρα και προσεδαφίστηκε στον κρατήρα Jezero του πλανήτη Άρη. Μάλιστα η NASA έδωσε και τις πρώτες εικόνες του Perseverance από την επιφάνεια του «κόκκινου πλανήτη». Βασικός σκοπός του Perseverance είναι η αναζήτηση πιθανών ιχνών προαιώνιας ζωής στον πλανήτη Άρη. Το ειδικά σχεδιασμένο αλεξίπτωτο σε συνδυασμό με τη μηχανικά ελεγχόμενη κάθοδο, μείωσε την ταχύτητα του σκάφους στα 3 χιλιόμετρα ανά ώρα, ώστε αυτό να ακουμπήσει με ασφάλεια στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη.

Κατά τη διάρκεια της απαιτητικής μανούβρας που είναι γνωστή ως «ο ελιγμός του γερανού», τρία καλώδια κατέβασαν το εξάτροχο όχημα όχημα στον Jezero. Το Perseverance φέρει επίσης και το πρώτο αρειανό ελικόπτερο, το Ingenuity. Με αυτό θα επιχειρηθεί για πρώτη φορά μια ελεγχόμενη πτήση σε άλλον πλανήτη από τη γη. Η προσεδάφιση του Perseverance έγινε δεκτή με πανηγυρισμούς από το προσωπικό στο Κέντρο Ελέγχου της NASA. Οι επιστήμονες της αποστολής επέλεξαν την τοποθεσία επειδή πιστεύουν ότι όταν ο Κόκκινος Πλανήτης ήταν ακόμα καλυμμένος με νερό, ο κρατήρας ήταν κάποτε λίμνη, με ένα δέλτα ποταμού να εναποθέτει ιζήματα στην επιφάνεια του.

A preview of what’s to come in just a couple of hours. Once I get this part behind me, I’ll finally be able to get to work. Can’t wait. #CountdownToMars pic.twitter.com/KDrOzNFats — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Perseverance rover NASA: Τα επτά λεπτά του τρόμου

Τα επτά λεπτά, τα οποία… έκοψαν την ανάσα σε όλον τον πλανήτη μας, ηταν όταν το Perseverance «τρύπησε» την ατμόσφαιρα του «κόκκινου πλανήτη», μέχρι να προσεδαφιστεί με επιτυχία στον κρατήρα Jezero με στόχο να συνεχίσει την εξαιρετικά σημαντική του αποστολή, μέσω της οποίας θα θα πραγματοποιηθεί ένα καθοριστικό βήμα για την προετοιμασία ενόψει της επανδρωμένης αποστολής που προγραμματίζει η NASA για τα επόμενα χρόνια.

Η NASA, περήφανη για το μεγάλο επίτευγμα, μεταδίδει live την όλη διαδικασία, διατηρώντας το ενδιαφέρον στα ύψη:

Την προσεδάφισή παρακολούθησε και ο νέος πλανητάρχης, Τζο Μπαίντεν, ο οποίος έστειλε και το δικό του μήνυμα. «Συγχαρητήρια στη NASA και σε όλους που δούλεψαν σκληρά για να καταστεί δυνατή η ιστορική προσγείωση του Perseverance. Σήμερα αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι με τη δύναμη της επιστήμης και της αμερικανικής εφευρετικότητας, τίποτα δεν είναι πέρα ​​από τη σφαίρα πιθανότητας», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Congratulations to NASA and everyone whose hard work made Perseverance’s historic landing possible. Today proved once again that with the power of science and American ingenuity, nothing is beyond the realm of possibility. pic.twitter.com/NzSxW6nw4k — President Biden (@POTUS) February 18, 2021

Perseverance rover NASA: Το ταξίδι στον Κόκκινο Πλανήτη

Στο πλαίσιο της αποστολής «Μars 2020», το διαστημικό όχημα «Perseverance» ξεκίνησε το ταξίδι του στις 30 Ιουλίου του 2020 διανύοντας 471 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Όταν οι επιστήμονες της NASA έλαβα το σήμα ότι προσεδαφίστηκε, χρειάστηκε να περάσουν τα «επτά λεπτά τρόμου» προκειμένου να βεβαιωθούν ότι το ρόβερ, το οποίο έκανε ένα επτάμηνο διαστημικό ταξίδι, απόστασης 470 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, κατέβηκε σώο και αβλαβές στην επιφάνεια του Άρη. Η διαστημοσυσκευή θα αναζητήσει ίχνη μικροβιακής ζωής στον Κόκκινο Πλανήτη και θα μελετήσει την γεωλογική του σύνθεση.

Το εξάτροχο ρόβερ «Perseverance», μεγέθους SUV, γνωστό και με το παρατσούκλι «Πέρσι», είναι λίγο μεγαλύτερο και βαρύτερο από το ρόβερ «Curiosity» που μελετά μέχρι σήμερα τον ‘Αρη. Διαθέτει πιο εξελιγμένα επιστημονικά όργανα, ικανά για πιο φιλόδοξα πειράματα, αποτελώντας το πιο εξελιγμένο εργαστήριο αστροβιολογίας που έχει ποτέ σταλεί σε άλλο ουράνιο σώμα. Με τα εργαλεία του, θα συλλέξει αρειανά δείγματα, που θα επιστραφούν στη Γη με μια μελλοντική αποστολή, κάτι που, εφόσον συμβεί, θα είναι μια παγκόσμια πρωτιά.

Perseverance rover NASA: Τι γνωρίζουμε

Το Perseverance θα κατέβει μέσα στον κρατήρα «Jezero», που κάποτε ήταν αρχαία λίμνη και δέλτα ποταμού και όπου θεωρείται πιθανότερο να υπήρχαν μορφές ζωής πριν δισεκατομμύρια χρόνια, όταν ο ‘Αρης ήταν πιο θερμός, υγρός και πιθανώς φιλόξενος για ζωή. Μεταξύ άλλων, το ρόβερ διαθέτει μια πειραματική συσκευή που θα μετατρέπει το διοξείδιο της αρειανής ατμόσφαιρας σε καθαρό οξυγόνο, καθώς επίσης ένα μίνι μετεωρολογικό σταθμό, 19 κάμερες και δύο μικρόφωνα που θα καταγράψουν τους πρώτους αρειανούς ήχους.

Επίσης το ρόβερ θα απελευθερώσει το «Ingenuity», ένα μικρό ρομποτικό ελικόπτερο βάρους 1,8 κιλών, το πρώτο στην ιστορία που θα πετάξει σε έναν άλλο κόσμο. Το ρομποτικό εξάτροχο όχημα Perseverance θα επικεντρωθεί στην αναζήτηση νερού και άλλων στοιχείων ζωής κάτω από την επιφάνεια του πλανήτη. Επίσης θα συλλέξει και θα αποθηκεύσει δείγματα πετρωμάτων τα οποία αναμένεται να ταξιδέψουν στη Γη τα επόμενα 10 χρόνια με κοινές αμερικανικές και ευρωπαϊκές αποστολές.

Παράλληλα θα δοκιμαστούν τεχνολογίες που θα βοηθήσουν να ανοίξει ο δρόμος για τη μελλοντική εξερεύνηση του Άρη από ανθρώπους. Το «Perseverance» είναι σχεδιασμένο για να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις αντίξοες συνθήκες στην επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη.

This is it. I’m entering the top of the Mars atmosphere. No looking back. Seven minutes to touchdown. #CountdownToMars pic.twitter.com/q4LcKcPfpr — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMars pic.twitter.com/dbU3dhm6VZ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Perseverance rover NASA: Το πέμπτο που στέλνει η NASA στον πλανήτη

Μοιάζει αρκετά με το Curiosity, αλλά διαθέτει πολλές νέες δυνατότητες, επισημαίνει ο επικεφαλής του προγράμματος, Ματ Ουάλας. Ανάμεσα στα άλλα είναι εξοπλισμένο με έναν ισχυρό ηλεκτρονικό υπολογιστή, που θα το βοηθήσει να πλοηγηθεί στην επιφάνεια αποφεύγοντας τις επικίνδυνες περιοχές. Το ρομποτικό όχημα Perseverance (Επιμονή) είναι το πέμπτο που στέλνει η NASA στον πλανήτη. Μέχρι το 1997, όλα τα διαστημόπλοια της NASA που έφτασαν στην επιφάνειά του ήταν στατικά. Το 1997, όμως, η αποστολή «Pathfinder» έφερε την μεγάλη επανάσταση: ένα ρομπότ με τροχούς, που μπορούσε να κινηθεί πάνω στην κακοτράχαλη επιφάνεια του πλανήτη.

Το «Sojourner», όπως ονομαζόταν, ακολούθησαν δύο άλλα ρομποτικά οχήματα, το Spirit και το «Opportunity», που πάτησαν την επιφάνεια του Άρη το 2004, ενώ το «Curiosity», που είχε μέγεθος αυτοκινήτου, έφτασε στον προορισμό του το 2012. Εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένουν οι επιστήμονες από τις εμπειρίες που θα συγκεντρώσει και μικρός «επιβάτης» που μεταφέρει το Perseverance της NASA: το Ingenuity, το πρώτο ελικόπτερο στον Άρη.

Το μικροσκοπικό αυτό ελικόπτερο, το οποίο ζυγίζει περίπου 1,8 κιλά στη Γη, θα είναι το πρώτο ιπτάμενο όχημα που θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει μια ελεγχόμενη πτήση σε άλλο πλανήτη.

Tο Ingenuity Καθώς οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές, οποιαδήποτε πρόβλεψη για την επιτυχία ή αποτυχία της συγκεκριμένης αποστολής θεωρείται παρακινδυνευμένη. Εκτιμάται όμως πως οι δοκιμαστικές αυτές πτήσεις θα στρώσουν πιθανότατα το έδαφος για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές με αστροναύτες οι οποίοι θα ταξιδέψουν στον πλανητη Άρη και θα επιστρέψουν στη Γη.