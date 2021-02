Ο τηλεοπτικός Jon Snow και η Ygritte από τη επιτυχημένη σειρά του HBO Game of Thrones ανακοίνωσαν τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί και σύμφωνα με την Page Six, o Κιτ και η Ρόουζ έγιναν επισήμως γονείς, το ζευγάρι έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Tο ερωτευμένο ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα του Game of Thrones το 2012 και παντρεύτηκε στη Σκωτία το 2018 ενώ η γαμήλια δεξίωση πραγματοποιήθηκε σε ένα επιβλητικό κάστρο, το Wardhill Castle. Οι Κιτ Χάρινγκτον και Ρόουζ Λέσλι νωρίστηκαν στα γυρίσματα του «Game of Thrones», ως ο μπάσταρδος Τζον Σνόου και η κοκκινομάλλα «Ιγκριντ», ερωτεύτηκαν και εδώ κα κάποιους μήνες είναι παντρεμένοι. Η ατάκα της Ιγκριντ «δεν έχεις ιδέα για τίποτα Τζον Σνόου» έχει μείνει ως μία από τις κλασικότερες της σειράς. Και είμαστε σίγουροι ότι του την πετάει και στο σπίτι.

Ειδικά τώρα, μετά από αυτό που της έκανε. «Είπα στην γυναίκα μου πέρσι πώς τελειώνει η σειρά και δεν μου μιλούσε για τρεις μέρες» ομολόγησε γελώντας ο Χάρινγκτον σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο. Και με την ίδια απορία πρόσθεσε «Μα… εκείνη με ρώτησε!». Πάμε όλοι μαζί: “you know nooothing, Jon Snow!”. Δεν απαντάνε σε αυτά, όσο κι αν πιεστούν. Πάντως, στην ερώτηση των ραδιοφωνικών παραγωγών «αν εκείνος είναι χαρούμενος από το τέλος της σειράς», ο Κιτ Χάρινγκτον έγινε πιο κρυπτικός και υπαινικτικός. «Δεν είναι θέμα χαράς. Είμαι ικανοποιημένος με το πώς το χειρίστηκαν, αλλά δεν ξέρω αν είμαι χαρούμενος. Θα πρέπει να το δω πρώτα…» «Πάντως είναι πολύ περίεργος να περπατάω στο δρόμο και να με ρωτούν τόσοι άνθρωποι. Κι εγώ να ξέρω και να μην λέω. Ξέρω πώς τελειώνει το Game of Thrones. Και τελειώνει συγκλονιστικά!»

Γιατί ο Κιτ Χάρινγκτον και η Ρόουζ Λέσλι δεν θέλουν να βγάζουν φωτογραφίες με τους θαυμαστές τους

Ο διάσημος πρωταγωνιστής του Game of Thrones σε συνέντευξή στην εφημερίδα Guardian αναφέρθηκε στα μειονεκτήματα της φήμης που έχει αποκτήσει από τον ρόλο του, εξηγώντας ταυτόχρονα γιατί αρνείται να βγάλει συχνά φωτογραφίες με τους φαν τους. «Σκέψου να είσαι στην Ισπανία και να υπάρχει ένα πλήθος 500, ίσως 600 θαυμαστών, που κατασκηνώνουν κάθε μέρα έξω από το ξενοδοχείο, κι εσύ να πρέπει να περάσεις ανάμεσά τους. Είναι σαν είμαι ο Τζάστιν Μπίμπερ ή κάτι τέτοιο. Αυτό δεν μου αρέσει και πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Μπορεί και να μου αρέσει. Βασικά, χαίρομαι που το έζησα σαν εμπειρία, αλλά δεν έχει σταματημό», δήλωσε ο ηθοποιός.

«Όλο αυτό με κάνει οξύθυμο, με κάνει να νιώθω πολύ άβολα και μετατρέπομαι σε έναν πολύ στριμμένο άνθρωπο», πρόσθεσε. Παρόλο που πολλοί θαυμαστές του απογοητεύονται που δεν βγάζει μαζί τους φωτογραφία, ο ίδιος επιμένει στην απόφασή του και εξηγεί: «Πρέπει απλώς να τους απορρίπτεις, αλλιώς θα αρχίσεις να νιώθεις σαν μανεκέν. Ειδικά εγώ κι η Ρόουζ, δεν βγάζουμε ποτέ φωτογραφία μαζί. Επειδή αυτό κάνει τη σχέση μας να θυμίζει κουκλοθέατρο. Σαν να είμαστε κινούμενο θέαμα».

