Σκι στην Αθήνα: Απίστευτος ο Νορβηγός πρεσβευτής στην Ελλάδα

Μπορεί η «Μήδεια» να έχει σαρώσει όλη τη χώρα προκαλώντας πολλά προβλήματα σε διάφορες περιοχές όμως κάποιοι φαίνεται πως είναι μαθημένοι σε αυτές τις καιρικές συνθήκες. Όπως για παράδειγμα ο ο Νορβηγός πρέσβης στην Ελλάδα που βρήκε ευκαιρία σήμερα και φόρεσε τα παγοπέδιλά του. Ο 49χρονος Φρούντε Οβερλαντ Αντερσεν πόσταρε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter μία εργαζόμενη που πήγε με τα παγοπέδιλα στην πρεσβεία.

Λίγο αργότερα ανήρτησε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ο ίδιος να κάνει σκι στον λόφο της Φιλοθέης.

Snow ❄️ in #Athens is not a problem! My colleague Marit arriving at the Norwegian embassy this morning! Way to go 🇳🇴🇬🇷 pic.twitter.com/lIMtFqN2nP

— Frode Overland Andersen (@norwayingreece) February 16, 2021