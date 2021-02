ΠΣΑΠ – βραβεία: Οι καλύτεροι του 2020

ΠΣΑΠ – βραβεία: Ο Κώστας Τσιμίκας έκανε σούπερ σεζόν πέρυσι στον Ολυμπιακό και κεφαλαιοποίησε με μεταγραφή στη Λίβερπουλ. Κρίθηκε από τον ΠΣΑΠ λοιπόν ως ο κορυφαίος Έλληνας του 2020 στα βραβεία του Συνδέσμου των ποδοσφαιριστών! Μάλιστα ο Ελληνας διεθνής άσος έλαβε το βραβείο του από τα χέρια του συμπαίκτη του στους reds, τον ΕλβετοΚοσοβάρο Σερντάν Σακίρι. Τα βραβεία στάλθηκαν στο Μέρσεϊσαϊντ και ο Σακίρι έκανε την έκπληξη στον Έλληνα μπακ. Τα σχετικά τουίτ της Λίβερπουλ απολαυστικά, με την έκπληξη στον Τσιμίκα από τον Σακίρι.

A special surprise for Kostas as Shaqiri presents him with his awards 🙌 pic.twitter.com/9TyKfJeW9s

— Liverpool FC (@LFC) February 15, 2021