Εξωγήινο σκάφος Oumuamua: O μυστηριώδης αστεροειδής σε σχήμα πούρου τρομάζει το Harvard

Επανήλθαν πιο έντονες από ποτέ οι φήμες που θέλουν το μυστήριο ουράνιο σώμα «Oumuamua», τον πιο μυστηριώδη επισκέπτη από τον “άλλο κόσμο”, να είναι.., εξωγήινο αεροσκάφος. Το “ύποπτο” αντικείμενο σε σχήμα πούρου που εντοπίστηκε μέσα στο ηλιακό μας σύστημα το 2017, οι θεωρίες φούντωσαν και οι αστρονόμοι από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι εξωγήινο διαστημικό σκάφος που εστάλη για να ερευνήσει την Γη. Το αντικείμενο ονομάστηκε Oumuamua, που σημαίνει «αγγελιοφόρος που φτάνει από το μακρινό παρελθόν» στα χαβανέζικα και ανακαλύφθηκε από το τηλεσκόπιο Pan-STARRS 1 στη Χαβάη.

Ακαδημαϊκοί του Χάρβαρντ είχαν ξεστομίσει – αφήνοντας τότε τους φανατικούς των εξωγήινων – πως πολύ πιθανό να έχουμε… επισκέψεις και ο φυσικός Avi Loeb συνεχίζει να το πιστεύει. Ο φυσικός του Χάρβαρντ επιμένει πως το αντικείμενο που εντοπίστηκε τον Οκτώβριο του 2017 από τηλεσκόπιο στη Χαβάη δεν είναι κομήτης ή αστεροειδής, καθώς κατά τη γνώμη του το αντικείμενο διαθέτει σύστημα προώθησης. Ο Loeb, την επόμενη εβδομάδα κυκλοφορεί μάλιστα το βιβλίο του «Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth», όπου όπως ισχυρίζεται κομίζει περισσότερες αποδείξεις για τον ισχυρισμό του.

Ο φυσικός πιστεύει ακράδαντα πως το σκάφος κινείται με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας (φωτόνια). Ο Oumuamua εκτιμάται πως έχει μήκος 400 μέτρων και κινείται με ταχύτητα 26 χιλιομέτρων/δευτερόλεπτο, όσο απομακρύνεται από τη Γη και τον Ήλιο.

Oumuamua: Το πρώτο αντικείμενο που παρατηρήθηκε ποτέ στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο είναι προέρχεται από… αλλού

«Ο Oumuamua μπορεί να είναι ένας πλήρως επιχειρησιακός ιχνηλάτης που αποστέλλεται σκόπιμα στην εγγύτερη γη από έναν εξωγήινο πολιτισμό» γράφουν στην μελέτη, που έχει υποβληθεί στο Astrophysical Journal Letters. Η θεωρία βασίζεται στην «υπερβολική επιτάχυνση» του αντικειμένου ή στην απροσδόκητη ώθηση στην ταχύτητα καθώς ταξιδεύει και τελικά εξήλθε από το ηλιακό μας σύστημα τον Ιανουάριο του 2018.

«Λαμβάνοντας υπόψη μια τεχνητή προέλευση, μια πιθανότητα είναι ότι το Oumuamua είναι ένα ελαφρύ ιστιοφόρο, που επιπλέει στο διαστρικό διάστημα ως ένα απόβλητο από έναν προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό» έγραψαν οι συγγραφείς της μελέτης τότε, υποδηλώνοντας πως το αντικείμενο θα μπορούσε να κινείται από την ηλιακή ακτινοβολία. Η μελέτη, που γράφτηκε από τον Αμπραάμ Λόεμπ, καθηγητή και πρόεδρο της αστρονομίας και τον Σμούελ Μπιάλι, έναν μεταδιδακτορικό μελετητή στο Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, σημειώνει ότι υπάρχουν συγκρίσιμα ελαφρά ιστιοφόρα στη γη.

«Ελαφρά ιστιοφόρα με παρόμοιες διαστάσεις έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από τον δικό μας πολιτισμό, συμπεριλαμβανομένου του έργου IKAROS και της πρωτοβουλίας Starshot. Η τεχνολογία αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταφορές φορτίων μεταξύ πλανητών ή μεταξύ αστέρων».

Τριήμερη παρακολούθηση

Στην μελέτη, οι δύο επιστήμονες αναφέρουν πως υψηλή ταχύτητα του αντικειμένου και η ασυνήθιστη πορεία του θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα της μη λειτουργίας του. «Αυτό θα ερμήνευε τις διάφορες ανωμαλίες του Oumuamua, όπως η ασυνήθιστη γεωμετρία που συνάγεται από την καμπύλη του φωτός, τη χαμηλή θερμική εκπομπή του, που υποδηλώνει υψηλή ανακλαστικότητα και την απόκλιση από μια τροχιά του Κέπλερ».

«Το Oumuamua είναι το πρώτο αντικείμενο που παρατηρήθηκε ποτέ στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο είναι γνωστό ότι προέρχεται από αλλού». Αρχικά οι επιστήμονες πίστευαν ότι το ταχέως κινούμενο φως ήταν ένας κανονικός κομήτης ή ένας αστεροειδής που είχε μπει στο ηλιακό μας σύστημα. Συγκεκριμένα, οι κομήτες είναι γνωστό ότι επιταχύνουν λόγω μιας διαδικασίας γνωστής ως «outgassing», στην οποία ο ήλιος θερμαίνει την επιφάνεια του παγωμένου κομήτη, απελευθερώνοντας το λιωμένο αέριο. Όμως, ο Oumuamua δεν είχε το «κώμα» την ατμόσφαιρα και την σκόνη που περιβάλλει τους κομήτες όταν λιώνουν.

Πολλαπλά τηλεσκόπια εστίασαν στο αντικείμενο για τρεις νύχτες για να καθορίσουν τι ήταν προτού απομακρυνθεί από την οπτική επαφή. «Είμαστε τυχεροί που το τηλεσκόπιό μας κοιτούσε στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή, για να συλλάβει αυτή την ιστορική στιγμή» δήλωσε ο Λίντλεϊ Τζόνσον, σύμβουλος της πλανητικής άμυνας της NASA, πέρυσι.