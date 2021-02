Φάρμακο κορονοϊού Ισραήλ – Ελλάδα: Σωτήρια συμφωνία για το “EXO-C24”

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε νωρίτερα ο επικεφαλής της επιτροπή λοιμωξιολόγων Σωτήρης Τσιόδρας με τον Ναντίρ Αρμπέρ, για το πρωτοποριακό φάρμακο κατά του κορονοϊού “EXO-C24” που παρασκεύασε ο Ισραηλινός καθηγητής. Όπως μετέδωσε νωρίτερα ο ΣΚΑΙ, Ελλάδα και Ισραήλ συμφώνησαν για τη διεξαγωγή κλινικής έρευνας για το φάρμακο ενώ στο τηλεφώνημα αποφασίστηκε από κοινού η άμεση έναρξη της κλινικής έρευνας και σε νοσοκομείο της χώρας μας. Το “EXO-C24”, αποτελεί ένα πρωτοποριακό εισπνεόμενο φάρμακο που με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, φαίνεται πως έχει θετικά αποτελέσματα σε ασθενείς που νοσούν μέτρια έως σοβαρά από τον κορονοϊό.

Οι διμερείς επαφές για το συγκεκριμένο φάρμακο ξεκίνησαν τη Δευτέρα κατά τη συνάντησή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στη συνάντηση των δύο ηγετών συζητήθηκαν και οι εξελίξεις σχετικά με τη νέα θεραπεία για τον κορονοϊό που αναπτύσσεται στο Ιατρικό Κέντρο Ichilov του Τελ Αβίβ με βάση την ουσία EXO-CD24. Ο πρωθυπουργός δήλωσε την πρόθεση της Ελλάδας να συμμετάσχει και η χώρα μας στις κλινικές δοκιμές, κάτι που έχουν ζητήσει αρκετές ακόμη χώρες.

Μάλιστα σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέφερε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε έντονο ενδιαφέρον για το φάρμακο τονίζοντας πως “νομίζω ότι μπορούμε να το εγκρίνουμε αυτό επειδή είναι ένα παράδειγμα ότι η συνεργασία μας οικοδομείται σε σε νέες περιοχές”.

Prime Minister Benjamin Netanyahu discussed this with @PrimeministerGR Kyriakos Mitsotakis, who expressed great interest and also offered that a leading Greek hospital take part in the clinical trials in the framework of bilateral cooperation.

