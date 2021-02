Ναυαγοί Μπαχάμες: Έτρωγαν καρύδες και… αρουραίους

Την ταινία «Ο ναυαγός» με τον Τομ Χανκς θυμίζει η περιπέται που βίωσαν τρεις Κουβανοί, δύο άνδρες και μια γυναίκα. Οι τελευταίοι ναυάγησαν σε ένα έρημο νησί στις Μπαχάμες και παρέμειναν σε αυτό για σχεδόν πέντε εβδομάδες, προτού τελικά διασωθούν από την αμερικανική ακτοφυλακή. Σύμφωνα με σχετικά δημοσίευμα της Guardian, η ακτοφυλακή των ΗΠΑ εντόπισε πρόσφατα στο ακατοίκητο νησί των Μπαχαμών Ανγκουίλα Κι τους τρεις ναυαγούς, κατά τη διάρκεια μιας πτήσης ρουτίνας. Οι τρεις ναυγοί είχαν φτιάξει αυτοσχέδιες σημαίες και τις ανέμιζαν και κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να τραβήξουν την προσοχή των επιβαινόντων στο ελικόπτερο της ακτοφυλακής.

Όπως έγινε γνωστό αργότερα, οι τρεις πολίτες της Κούβας είχαν κολυμπήσει στο ερημονήσι 33 μέρες νωρίτερα, όταν το σκάφος τους αναποδογύρισε λίγο πιο μακριά από τις ακτές του. Το διάστημα που έμειναν εκεί επιβίωσαν τρώγοντας καρύδες, θαλάσσια σαλιγκάρια και αρουραίους. «Τους εντοπίσαμε χάρη στις σημαίες που είχαν φτιάξει και τον μεγάλο σταυρό που είχαν σχηματίσει» δήλωσε ο πιλότος του ελικοπτέρου, Μάικ Άλερτ, στον τηλεοπτικό σταθμό του Μαϊάμι WPLG. Όπως εξήγησε, το ελικόπτερο επέστρεψε στη βάση του, καθώς δεν ήταν δυνατόν να προσγειωθεί στο νησάκι, και μια άλλη ομάδα επέστρεψε αργότερα την ίδια μέρα για να πετάξει νερό, τρόφιμα και εξοπλισμό ραδιοεπικοινωνίας στους ναυαγούς.

#UPDATE @USCG rescued the 3 Cuban nationals stranded on Anguilla Cay. A helicopter crew transferred the 2 men & 1 woman to Lower Keys Medical Center with no reported injuries. More details to follow. #D7 #USCG #Ready #Relevant #Responsive pic.twitter.com/4kX5WJJhs8

Το επόμενο πρωί, ένα άλλο ελικόπτερο περισυνέλεξε τους ναυαγούς και τους μετέφερε στο ιατρικό κέντρο των Φλόριντα Κις, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις. «Έχοντας περάσει τόσο πολλές μέρες σε τόσο αντίξοες συνθήκες, ήταν πολύ χαρούμενοι που μας έβλεπαν» είπε ο Άλερτ στην εκπομπή «Good Morning America» του ABC. Το διάστημα που παρέμειναν στο νησί, οι τρεις ναυαγοί είχαν φτιάξει ένα προσωρινό καταφύγιο. Δεν είναι ακόμα σαφές εάν πρόκειται για μετανάστες που προσπάθησαν να εισέλθουν παράνομα στις ΗΠΑ ή εάν απλώς χάθηκαν στη θάλασσα κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής.

#BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7 #Ready #Relevant #Responsive #searchandrescue #USCG pic.twitter.com/D263ptTarz

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021