Δημήτρης Μοθωναίος – κακοποίηση: Η σπαρακτική συνέντευξη στη Σκορδά και το “Πρωινό”

Μια συγκλονιστική εξομολόγηση έκανε ο Δημήτρης Μοθωναίος αποκαλύπτοντας ότι ο ίδιος έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στην τρυφερή ηλικία των 6 και μάλιστα από άτομο του περιβάλλοντός του. Μιλώντας στη Φαίη Σκορδά και το Πρωινό o Δημήτρης Μοθωναίος είπε αρχικά «Δεν επιτρέπεται κανένας να χαλάει τα όνειρά μας». «Εμένα με αφορά η κακοποίηση προσωπικά. Μεγάλωσα με πολλή αγάπη, αλλά υπήρχε ένα πρόσωπο στο πολύ στενό συγγενικό περιβάλλον που με κακοποίησε από πολύ μικρή ηλικία. Ξεκίνησε όταν ήμουν 6 ετών…κατ’ εξακολούθηση. Ένιωθα ότι ήταν ένας άνθρωπος που με αγαπούσε πάρα πολύ. Η τελευταία φορά που έγινε, πάγωσα»!

Στη συνέχεια ο Δημήτρης Μοθωναίος υπογράμμισε «Όταν ήμουν 26 χρονών ήρθε αυτός ο άνθρωπος και με προσέγγισε με τον ίδιο τρόπο και έκανε μια πολύ συγκεκριμένη κίνηση, εκεί ήταν σαν να ξύπνησε το σώμα μου και θυμήθηκε όλα τα προηγούμενα. Η σκέψη που έκανα στο μυαλό μου ήταν «αυτό συμβαίνει, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, μάλλον θα προχωρήσει και παραπάνω». Ο μόνος λόγος που δεν ολοκληρώθηκε είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος πάγωσε. Όταν ήμουν μικρός δεν το καταλάβαινα.

Μου διαμόρφωσε όλη τη σεξουαλική μου ταυτότητα

Έχω εικόνες διάσπαρτες να με πηγαίνει για μπάνιο στην παραλία και να ξαπλώνει δίπλα μου και μετά δεν θυμάμαι. Μια περίοδο μόνο με το αλκοόλ μπορούσα να ξεπεράσω όλο αυτό που υπήρχε. Με ακολούθησε στην πορεία μου. Μου διαμόρφωσε όλη τη σεξουαλική μου ταυτότητα. Δεν μπορώ να ξέρω πως θα ήταν η σεξουαλική μου ταυτότητα αν αυτό δεν είχε συμβεί». «Το σοκαριστικό είναι ότι όταν αντιμετώπισα αυτόν τον άνθρωπο ευθέως, μου ζήτησε να το ξεχάσω, με απείλησε να μην το πω ποτέ σε κανέναν. Για πάρα πολλά χρόνια το έκρυβα από τους γονείς μου. Δεν με στήριξαν, δεν μου έδωσαν ποτέ τη βοήθεια που ήθελα. Δεν μπορούσαν να το διανοηθούν. Προσπαθούν να υποβαθμίσουν το γεγονός. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιείς ότι οι φίλοι είναι η οικογένεια που διαλέγεις και ότι είσαι μόνος σου στη ζωή».

Δημήτρης Μοθωναίος: Oι σχέσεις που προσέλκυα ευνοούσαν την κακοποίηση και ψυχικά και σεξουαλικά

«Δυστυχώς, οι σχέσεις που προσέλκυα ευνοούσαν την κακοποίηση και ψυχικά και σεξουαλικά. Έκανα προσπάθειες να κάνω μια υγιή σχέση που δεν θα θύμιζε τίποτα, με κοπέλα. Δεν πετύχαινε πάντα. Θεωρούσα ότι δεν είμαι άξιος να έχω μια καλή σχέση» λέει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Μοθωναίος. «Υπήρχε μια σχέση που ήταν η κορωνίδα της κακοποίησης. Ήταν μια σχέση πολύ κακοποιητική που έληξε με ένα τροχαίο ατύχημα. Νοσηλεύτηκα πάρα πολύ καιρό. Είναι 4 χρόνια που δεν πίνω καθόλου. Αυτή η αίσθηση της παραζάλης με παραπέμπει την κακοποίηση, στον κίνδυνο ενός ατυχήματος».

«Ήταν μια κακοποιητική σχέση που προέκυψε μέσα στο θέατρο το 2008. Έφυγα από αυτή τη σχέση μετά το ατύχημα, στις 22 Ιουλίου 2009. Υπήρχαν και άλλα πράγματα που αισθανόμουν τα οποία δεν μπορώ να στα περιγράψω. Μετά το ατύχημα είναι σαν να βρήκα μια λίγο μεγαλύτερη απόδειξη για τις υποψίες που είχα. Τώρα αισθάνομαι πραγματικά καλά», εξομολογήθηκε ο Δημήτρης Μοθωναίος.

Ξαναβιώνω όλον αυτόν τον πόνο

Μιλώντας για τις καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες ο Δημήτρης Μοθωναίος είπε: «Έχω να κοιμηθώ μια εβδομάδα από όταν άρχισε όλο αυτό. Ξαναβιώνω όλον αυτόν τον πόνο, όλων αυτών τον ανθρώπων και τον δικό μου μαζί. Όταν διάβασα την καταγγελία που βγήκε πρόσφατα, την διάβασα καλά για να βεβαιωθώ καλά τι έχω διαβάσει, δεν έφαγα όλη μέρα, έκανα εμετό. Δεν χωράει το μυαλό μου το μέγεθος της κτηνωδίας.

Είμαστε πάρα πολύ λίγοι στον χώρο, με κάποιους πραγματικά πρέπει να ξανασυνεργαστείς. Το 2017 είχα τρεις προτάσεις και δεν ήξερα ποια να πρωτοδιαλέξω και προσπαθούσα να ζυγίσω μέσα μου ποιος είναι λιγότερο κακοποιητικός. Καθημερινά ξυπνάω και κάνω μία άσκηση, μια σειρά ασκήσεων με αναπνοές και επαναλαμβάνω στον εαυτό μου ότι αξίζω και έχω δικαίωμα στην ευτυχία και στην ομορφιά. Και ακόμα όσο και να το επαναλάβω δεν το πιστεύω. Έχω την τάση να είμαι τελειομανής, να μη στενοχωρώ κανέναν. Νομίζω ότι έκανα εγώ λάθος. Κουβαλάω πάνω μου την ενοχή όλων των ανθρώπων και δεν μου αντιστοιχεί.», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Μοθωναίος και έπεσε με κλάματα στην αγκαλιά της Φαίης Σκορδά. «Έκανα 11 χρόνια ψυχοθεραπεία για να δουλέψω αυτό που μου έχει συμβεί».

Δημήτρης Μοθωναίος: Λίγα λόγια για τον ηθοποιό

Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο έγινε το 2006, μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά του Alpha TV «Τελευταία Παράσταση» στο ρόλο του αδερφού της Έλλης Λαμπέτη. Τη σεζόν 2009-2010, πρωταγωνίστησε στην επιτυχημένη σειρά του AΝΤ1 «Κάρμα» μαζί με τους Μυρτώ Αλικάκη, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Ιζαμπέλα Κογεβίνα και Αντώνη Φραγκάκη ενώ το 2015, έλαβε μέρος στην κωμική σειρά του Αlpha TV «Μη με σκας» όπου και συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Γιάννη Μπέζο.

Το 2019, πρωταγωνίστησε στο ρόλο του Αντώνη Κωστούλα στην ελληνική δραματική σειρά Η ζωή εν τάφω, η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ και είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Στράτη Μυριβήλη. Όσον αφορά το θέατρο, η πρώτη του παράσταση ήταν ο “Ηλίθιος” του Ντοστογιέφσκι σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Έκτοτε πρωταγωνίστησε αδιαλείπτως στο θέατρο σε παραστάσεις υψηλού ποιοτικού κύρους και εμπορικής απήχησης.

Προτάθηκε για το βραβείο Χορν

Το 2012, προτάθηκε για το βραβείο Χορν για το ρόλο του στο έργο «Cock» σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου, ενώ το 2014 προτάθηκε και πάλι για το ρόλο του στις «Βάκχες» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου. Το 2015, πρωταγωνίστησε στην παράσταση φαινόμενο του ελληνικού θεάτρου που είδαν πάνω από 100.000 θεατών, «Η Μεγάλη Χίμαιρα», βασισμένη στο μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση και το 2017 πρωταγωνίστησε στην Κεντρική Σκηνή Τσίλερ του Εθνικού Θεάτρου στο ρόλο του «Πέερ Γκυντ» του Ίψεν σε σκηνοθεσία Δημήτρη Λιγνάδη. Το 2019, πρωταγωνίστησε σε διεθνή κινεζική κινηματογραφική παραγωγή, τα γυρίσματα της οποίας έλαβαν μέρος στη Σαγκάη.

Κινηματογραφικά, ο Δημήτρης Μοθωναίος έχει πρωταγωνιστήσει μεταξύ άλλων στις ταινίες: «Νίκος Δραγούμης. Ένας ζωγράφος στη σκιά της ιστορίας» (2015), «Φαντασία» (2019), και A Day in the Life Of A Teddy Bear (2019). Την τηλεοπτική σεζόν 2020-2021 τον είδαμε για μερικούς μήνες στο πλευρό της Φαίης Σκορδά, ως μέλος του πάνελ του Πρωινού.