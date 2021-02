Κόμπι Μπράιαντ θάνατος: Ανατροπή με το πόρισμα, «ήταν λάθος του πιλότου»

Ήταν Ιανουάριος του 2020 όταν ξαφνικά η είδηση του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ έγινε γνωστή. Ο θρύλος του ΝΒΑ μαζί με την κόρη του Τζιάνα και άλλους 7 συνεπιβάτες βρήκαν τραγικό τέλος μετά την πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου του Κόμπι. Ένα χρόνο μετά, το πόρισμα έρχεται να δώσει νέα τροπή σε όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πόρισμα, ο πιλότος του ελικοπτέρου «πέταξε» ανάμεσα στα σύννεφα και υπέστη «χωρικό αποπροσανατολισμό», σε μια «προφανή παραβίαση των ομοσπονδιακών προτύπων».

Μέχρι τώρα, η πιο πιθανή εξήγηση για το δυστύχημα ήταν ότι ο πιλότος αποπροσανατολίστηκε ως αποτέλεσμα της κακής ορατότητας που προκλήθηκε από πυκνή ομίχλη, λόγω της οποίας άλλα εναέρια μέσα είχαν μείνει καθηλωμένα στο έδαφος το μοιραίο πρωινό. Παράλληλα, δεν υπήρξε ποτέ καμία ένδειξη μηχανικής βλάβης. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Ρόμπερτ Σάμβαλτ δήλωσε πως ο πιλότος Άρα Ζομπαγιάν «πιθανόν αποπροσανατολίστηκε και δεν ήταν σε θέση να δει που κατευθύνεται» λόγω των νεφών και της πυκνής ομίχλης, μέσα στα οποία βρέθηκε το ελικόπτερο στις 26 του περσινού Ιανουαρίου.

«Ο χωρικός αποπροσανατολισμός είναι η ισχυρή, παραπλανητική αίσθηση που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σε έναν πιλότο, ο οποίος εκτελεί μια πτήση, έχοντας χάσει οπτικές αναφορές» τόνισε ο Σάμβαλτ, προσθέτοντας πως ο Ζομπαγιάν «πετούσε» με κανόνες οπτικής πτήσης και, κατά, συνέπεια θα έπρεπε να βλέπει πού κατευθύνεται». Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν συνέβη, από τη στιγμή που το ελικόπτερο ανέβηκε απότομα, χάθηκε μέσα στα σύννεφα και στη συνέχεια, έπεσε στους λόφους της Νότιας Καλιφόρνιας.

