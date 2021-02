Τρίτο κύμα κορονοϊού Ελλάδα: Δραματική πρόβλεψη Σαρηγιάννη

Δραματική πρόβλεψη για κορύφωση του τρίτου κύματος τον Μάιο, γύρω στο Πάσχα, εάν δε ληφθούν περαιτέρω μέτρα, έκρουσε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης. Όπως σημείωσε ο κ. Σαρηγιάννης είναι σημαντικό ότι πάρθηκαν τα μέτρα προληπτικά κι εκεί που έπρεπε στοχευμένα, καθώς αποτελούν ένα πρώτο ανάχωμα στο τρίτο κύμα. «Είναι πολύ σωστή η στρατηγική της γεωγραφικά διαφοροποιημένης λήψης μέτρων, γιατί το επιδημιολογικό φορτίο είναι διαφοροποιημένο ανά περιοχή. Το ζήτημα είναι κατά πόσο θα χρειαστεί θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση του», ανέφερε ο κ. Σαρηγιάννης. Πρόσθεσε δε ότι είναι πολύ θετικά τα μηνύματα που έρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, με βάση τα οποία η αυξημένη μεταδοτικότητα της βρετανικής μετάλλαξης δεν είναι στο 50%, όπως έλεγαν μέχρι τώρα, αλλά γύρω στο 30%. «Κι αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μειώνει την ένταση του τρίτου κύματος. Μας δίνει μεν ένα τρίτο κύμα, αλλά πιο ήπιο», επισήμανε.

Ωστόσο, ο καθηγητής του ΑΠΘ τόνισε ότι «η πίεση θα αυξηθεί, γιατί θα υπάρξει και η διασπορά των μεταλλαγμένων στελεχών και η διασπορά του κυρίαρχου στελέχους στην ελληνική κοινότητα. Στην κορύφωση του το τρίτο κύμα θα φτάσει τον Μάιο, γύρω στο Πάσχα, αλλά ίσως μια κρίσιμη ημερομηνία είναι η 21η Μαρτίου, οπότε και θεωρώ ότι θα υπάρχει πίεση στις ΜΕΘ της Αττικής. Αυτή τη στιγμή η πληρότητα τους βρίσκεται στο 65% και την 21η Μαρτίου εκτιμώ ότι θα φτάσει στο 100%, αν δε ληφθούν μέτρα».

Μείωση άμεσα και μετά… αύξηση

Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι την επόμενη εβδομάδα θα καταγραφεί μείωση των κρουσμάτων και η πανδημία θα αρχίσει να αυξάνεται και πάλι γύρω στις 17 Φεβρουαρίου με μια κλίση που θα είναι αξιοσημείωτη και τότε θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα. Ερωτηθείς σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν είναι η αύξηση της τηλεργασίας στο 70%, προκειμένου να σπάσει η αλυσίδα από τη μεριά των ενηλίκων επισημαίνοντας ότι όσο «κρατιόμαστε σε χαμηλό βαθμό διασποράς, τα δημοτικά σχολεία μπορούν να λειτουργούν».

Σαρηγιάννης για εμβολιασμούς

Σε ό,τι αφορά στους εμβολιασμούς, ο κ. Σαρηγιάννης υπογράμμισε ότι αν εμβολιαστεί ένα ποσοστό 20%-30% του πληθυσμού γρήγορα, θα δημιουργηθεί ένα σημαντικό ανάχωμα. «Ναι μεν δε θα πρέπει να κυκλοφορούμε χωρίς μάσκα, γιατί ο κίνδυνος ακόμα θα υπάρχει γύρω μας, αλλά οι άνθρωποι που θα είναι διαθέσιμοι για να μεταδώσουν τον ιό θα είναι λιγότεροι. Άρα δε θα είμαστε σε ανοσία της αγέλης, αλλά θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση υγειονομικά».

Lockdown: Κλειστά μίνι μάρκετ, ψιλικατζίδικα, μανάβικα μετά τις 17:00 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Κλειστά θα είναι σήμερα, Κυριακή, μετά τις 17.00, αλλά και το επόμενο Σαββατοκύριακο, 13 και 14 Φεβρουάριου, μίνι μάρκετ, ψιλικατζίδικα και μανάβικα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΙ 100.3 ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού. Ο κ. Σταμπουλίδης διευκρίνισε επίσης ότι τα σούπερ μάρκετ θα μπορούν να πωλούν κουβέρτες, παντόφλες, θερμαντικά σώματα και άλλα είδη που έχουν σχέση με την παροχή ζέστης. Παράλληλα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ, ο κ. Σταμπουλίδης σημείωσε ότι «δεν ήταν εισήγησή μας η αναστολή των λαϊκών αγορών το Σάββατο» προσθέτοντας ότι το θέμα θα επανεξεταστεί τις επόμενες μέρες, μετά και τις εικόνες συνωστισμού που καταγράφηκαν το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου, στα σούπερ μάρκετ.

Σχετικά με την αναστάτωση που προκλήθηκε το Σάββατο με την απαγόρευση του take away στην εστίαση τα Σαββατοκύριακα και την ανάκληση της απόφασης από το υπουργείο Ανάπτυξης, ο γενικός γραμματέας τόνισε ότι «δεν είχε λογική η απαγόρευση του take away στην εστίαση τα Σαββατοκύριακα και τέτοιες αποφάσεις πρέπει να φιλτράρονται περισσότερο. Εμείς δείξαμε όμως ότι σεβόμαστε την Επιτροπή, αλλά επικράτησε η λογική στην εξυπηρέτηση του κόσμου».

Δείτε ακόμη