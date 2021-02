Κορονοϊός ενίσχυση: Έρχεται νέο πρόγραμμα δανειοδότησης

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε πως το τρέχον αλλά και το επόμενο Σαββατοκύριακο, σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκίδα δεν θα λειτουργήσει η παραλαβή από τα καταστήματα εστίασης (take away) αλλά μόνο η παράδοση κατ’ οίκον, το γνωστό delivery. Τα δύο σαββατοκύριακα στις περιοχές αυτές ανοιχτά θα είναι μέχρι τις 17:00, το απόγευμα τα σούπερ μάρκετ, οι φούρνοι και πρατήρια βενζίνης και αυτό το σαββατοκύριακο θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές, ενώ το επόμενο όχι. Από Δεύτερα, επισήμανε ο κ. Παπαθανάσης, το λιανεμπόριο θα λειτουργεί με click away, ενώ Δευτέρα με Παρασκευή θα επιτρέπεται κανονικά και η προμήθεια take away.

Παράλληλα, ο κ. Παπαθανάσης έκανε γνωστό πως έρχεται ένα νέο δανειοδοτικό πρόγραμμα για πολύ μικρές επιχειρήσεις, έως 50.000 ευρώ. Τέλος, σημείωσε ότι η έκτη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής θα καταβληθεί τον Μάρτιο, λαμβάνοντας υπόψη τους τζίρους των επιχειρήσεων τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2021, σε σύγκριση με τους περσινούς τζίρους του ίδιου διαστήματος.

Κορονοϊός ενίσχυση: Πότε αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα στους επιστήμονες

Διευκρινήσεις αναφορικά με το επίδομα για τους επιστήμονες έδωσε ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης. Ο κ. Πρωτοψάλτης εξήγησε ότι χθες άνοιξε η πλατφόρμα για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των νέων επιστημόνων, οι οποίοι αναμένεται να λάβουν βοήθημα 400 ευρώ. Σύμφωνα με τον διοικητή το επίδομα αφορά: Μηχανικούς, αρχιτέκτονες, δικηγόρους, λογιστές, οικονομολόγους, δικαστικούς επιμελητές, ιατρούς, οδοντίατρους, κτηνίατρους και γεωτεχνικούς. «Αυτές οι κατηγορίες θα μπορούν να μπουν και να κάνουν αίτηση στο supportemployees.services.gov.gr» σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι αιτήσεις θα είναι ανοιχτές μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου.

Κορονοϊός ενίσχυση: Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν

Για όσους ελεύθερους επαγγελματίες έκαναν έναρξη επαγγέλματος έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2016, για να λάβουν το επίδομα θα πρέπει να έχουν μείωση τζίρου εσόδων της τάξης του 20% για το 2020, για το διάστημα Απρίλιος-Δεκέμβριος. Παράλληλα, το οικογενειακό τους εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά στους νέους επαγγελματίες που έκαναν έναρξη μετά τον Ιανουάριο του 2017, ισχύ έχει μόνο το εισοδηματικό κριτήριο των 30.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον Σπύρο Πρωτοψάλτη τα χρήματα στους δικαιούχους θα καταβληθούν μέχρι τις αρχές Μαρτίου.

Στο ερώτημα εάν μένουν πολλοί εκτός του προγράμματος, ο διοικητής του ΟΑΕΔ ήταν ξεκάθαρος. «Τα μέτρα στήριξης τα παίρνει η κυβέρνηση. Είναι στοχευμένα μέτρα για την στήριξη όσων πλήττονται. Από εκεί και πέρνα, παίρνονται μέτρα ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν αλλά και τους πόρους» επισήμανε. Επιπλέον, έκανε λόγο ότι πλέον οι πληρωμές των επιδομάτων ανεργίας είναι πιο συχνές εντός της εβδομάδας. Όπως είπε, μάλιστα, σε όσους έληξε το επίδομα ανεργίας τον Γενάρη, ο πρώτος μήνας παράτασης θα καταβληθεί εντός του Φεβρουαρίου και ο δεύτερος τον Μάρτιο.