ΗΠΑ Τουρκία πραξικόπημα: Εντελώς ψευδής ο ισχυρισμός της Τουρκίας

Με μια λακωνική ανακοίνωση, που προϊδεάζει για το νέο ύφος της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, ο Νεντ Πράις, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, απέρριψε χθες Πέμπτη τους τουρκικούς ισχυρισμούς βρισκόταν πίσω από το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016 στην Τουρκία. Χρησιμοποιώντας τις φράσεις «εντελώς ψευδείς» και «ανυπόστατους και ανεύθυνους», ο κ. Πράις έκρινε ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις δεν συνάδουν με την ιδιότητα «του συμμάχου στο NATO και του στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ». Από την πλευρά της η Ουάσινγκτον έχει σε όλους τους τόνους διαψεύσει τη θρυλούμενη ανάμιξή της στο αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα. Παράλληλα, απορρίπτει τα κατά καιρούς τουρκικά αιτήματα για την έκδοση του Φετουλάχ Γκιουλέν, φερόμενου ως «εγκεφάλου» του, που ζει στην Πενσιλβάνια, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα δεν της προσκομίζει αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία για την υπόθεση.

Θυμίζουμε πως όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που θεωρητικά η Τουρκία επιδιώκει την βελτίωση των σχέσεών της με την Ουάσιγκτον. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού δήλωσε στην τουρκική εφημερίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διηύθυναν την απόπειρα πραξικοπήματος, ενώ το δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν την υλοποίησε και πρόσθεσε ότι «η Ευρώπη ήταν ενθουσιώδης σε σχέση με το πραξικόπημα».

Από την εκδήλωση του αποτυχημένου πραξικοπήματος, η Τουρκία έχει φυλακίσει 292.000 ανθρώπους θεωρώντας τους ύποπτους για σχέσεις με το δίκτυο του Γκιουλέν και έχει θέσει σε διαθεσιμότητα ή απολύσει 150.000 δημόσιους υπαλλήλους. Εκατοντάδες δημοσιογραφικοί οργανισμοί έχουν κλείσει και δεκάδες βουλευτές της αντιπολίτευσης βρίσκονται στις φυλακές.

Η καταστολή από τις τουρκικές αρχές των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας των τελευταίων εβδομάδων για τον πρωτοφανή διορισμό ανθρώπου του Ταγίπ Ερντογάν στην θέση του πρύτανη του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου ανησύχησε τόσο την Ουάσινγκτον, όσο και τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και η ομοφοβική ρητορική των Τούρκων αξιωματούχων. Ο Σουλεϊμάν Σοϊλού χαρακτήρισε «διεστραμμένους ΛΟΑΤ» κάποιους από τους διαδηλωτές και ο Ερντογάν δήλωσε: «ΛΟΑΤ, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα».

