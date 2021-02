Ερντογάν σκοποβολή: Φωτογραφίες του Τούρκου προέδρου ως στόχου

Ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν αποτελεί αγαπητό πρόσωπο στην Ανατολική Λιβύη, δηλαδή στις περιοχές που ελέγχει ο στρατός του Χαλίφα Χαφτάρ, δεν είναι μυστικό. Ο ίδιος ο στρατάρχης, αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη του καθεστώτος του έχουν αναφερθεί αρκετές φορές απαξιωτικά για τον Τούρκο πρόεδρο και την νέα -κατά τους ίδιους- τουρκική κατοχή της Λιβύης. Υπενθυμίζουμε ότι η Λιβύη υπήρξε τουρκική επαρχία μέχρι και το 1911, όταν με τον ιταλοτουρκικό πόλεμο εκείνης της χρονιάς την κατέλαβαν οι Ιταλοί.

Από το σημείο βέβαια της αντιπάθειας μέχρι τη χρήση φωτογραφιών του Ερντογάν για πραγματοποίηση στρατιωτικών ασκήσεων με πραγματικά πυρά, υπάρχει μια κάποια απόσταση. Ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA), λοιπόν, χρησιμοποίησε ως στόχους φωτογραφίες του Τούρκου προέδρου σε άσκηση της 116ης Ταξιαρχία Πεζικού στην περιοχή Αζντάμπια της Ανατολικής Λιβύης και ανήρτησε μάλιστα σχετικές φωτογραφίες στο twitter.

Within the framework of the #LNA General Command's plan to raise the efficiency of soldiers, the 166th Infantry Brigade conducted a training course for members of its Ajdabiya Operations Force

As this course focused on reconnaissance & shooting with live ammunition at enemy sites pic.twitter.com/JdE8kz10Ja

— M(LNA) (@MLNA2021) February 2, 2021