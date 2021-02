Πακιστάν νοσοκόμα: Την έδεσαν και τη βασάνισαν

Δεν είναι μυστικό ότι η θέση της γυναίκας στο Πακιστάν είναι μειονεκτική. Υπάρχουν περιοχές όπου η γυναίκα απαγορεύεται να εργάζεται, υποχρεούται να παντρεύεται καθ’ υπόδειξιν, στερείται μορφώσεως, ενώ τα περιστατικά βίας είναι κάτι παραπάνω από συνηθισμένα. Όταν δε είναι γυναίκα και χριστιανή σε αυτή τη μουσουλμανική χώρα, κάθε σου κίνηση ελέγχεται και ζεις υπό τη δαμόκλειο σπάθη της τιμωρίας. Κάτι τέτοιο συνέβη και σε μια χριστιανή νοσοκόμα, που κακοποιήθηκε σε νοσοκομείο του Πακιστάν όταν οι μουσουλμάνοι συνάδελφοί της την κατηγόρησαν για βλασφημία.

Η 30χρονη Tabitha Nazir Gill δέχτηκε την επίθεση του πλήθους μέσα στο νοσοκομείο όπου εργάζεται στο Καράτσι εδώ και 9 χρόνια. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η νοσοκόμα ζήτησε τον λόγο από συνάδελφό της, επειδή πήρε χρήματα από ασθενή. Η αρχινοσοκόμα Gill ενεργοποίησε έναν νόμο που απαγορεύει στο προσωπικό του νοσοκομείου να δέχεται λεφτά από νοσηλευόμενους και την κατηγόρησαν αδίκως για βλασφημία.

Γι’ αυτό και δέχτηκε την επίθεση των άλλων. Η βλασφημία είναι στο Πακιστάν σοβαρό αδίκημα και επισύρει ακόμα και την ποινή του θανάτου. Υλικό από την επίθεση ανέβηκε στα κοινωνικά μέσα. Νοσοκόμες και άλλες γυναίκες την έχουν περικυκλώσει και τη χτυπούν. Άντρες έξω από το νοσοκομείο προσπαθούν να σκαρφαλώσουν και να μπουν μέσα. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι στο τέλος την έδεσαν, τη βασάνισαν και την κλείδωσαν σε ένα δωμάτιο, πριν τη μεταφέρουν στο αστυνομικό τμήμα. Η αστυνομία δεν δέχτηκε αρχικά τις καταγγελίες, μετά την επίσκεψη του οργισμένου όχλου στο τμήμα όμως, πείστηκε και της απαγγέλθηκαν κατηγορίες…

Blasphemy accused Tabeeta Nazir Gill is beaten up by a mob of staff members at the Sobhraj Maternity hospital: pic.twitter.com/vPQHB0ONgD

— Naila Inayat (@nailainayat) January 29, 2021