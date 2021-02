Μασούτης: Μια σημαντική πιστοποίηση

H εταιρεία Μασούτης με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι απέκτησε την Πιστοποίηση του Great Place to Work®, (CERTIFIED by Great Place to Work®) μετά από μια μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση η οποία πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas. Η Πιστοποίηση αυτή βασίζεται κατά κύριο λόγο, στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Γιάννης Μασούτης, σημείωσε σχετικά: «Είμαστε υπερήφανοι που η σχέση μας με τους εργαζόμενους είναι ισχυρή και δυναμώνει περισσότερο μέσα στον χρόνο και μάλιστα αυτό επιβεβαιώνεται μέσα από τόσο σημαντικούς θεσμούς. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια με κοινές αξίες και στόχους. Ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Στην εταιρεία μας, η δύναμή μας, είναι οι άνθρωποί μας».

Για την εταιρεία Μασούτης η πιστοποίηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή οι εργαζόμενοι που παίρνουν μέρος στην έρευνα δεν βρίσκονται σε έναν χώρο, αλλά σε διάφορα σημεία της Ελλάδας στα 333 καταστήματα του δικτύου, στα γραφεία διοίκησης, στο Logistics center. Μέσα από αυτή διασπορά εργαζόμενων, η εταιρεία καταφέρνει να τους εμπνέει και να τους ενώνει προσφέροντάς τους εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας. Η εταιρεία Μασούτης είναι μια ελληνική οικογενειακή εταιρεία που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη το 1976. Φέτος συμπληρώνει 45 χρόνια επιτυχημένης πορείας στην ελληνική αγορά και το δίκτυό της εξαπλώνεται από τον Έβρο μέχρι την Αττική και την Πάτρα με 333 καταστήματα και απασχολεί περισσότερους από 8.900 εργαζόμενους.