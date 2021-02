Κρούσματα σήμερα Ελλάδα 2/2: Ενημέρωση ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό

Αυξήθηκαν κατακόρυφα τα κρούσματα σήμερα 2/2 στην Ελλάδα – Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1.261 νέα κρούσματα κορωνοϊού το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ: Σήμερα ανακοινώνουμε 1261 νέα κρούσματα της λοίμωξης του νέου κορωνοϊού (COVID-19), εκ των οποίων 18 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 158716, εκ των οποίων 52.0% άνδρες. Κατά την ιχνηλάτιση βρέθηκε ότι 5988 (3.8%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 49885 (63.9%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

244 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 έτη. 178 (73.0%) εκ των διασωληνωμένων είναι άνδρες. To 86.5%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.1131 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ από την αρχή της πανδημίας. Τέλος, έχουμε 22 νέους θανάτους από τη νόσο COVID-19, φθάνοντας τους 5851 θανάτους συνολικά στη χώρα, εκ των οποίων 3437 (58.7%) άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95.5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Τη στιγμή που οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, σε πρώτη φάση, για τις μεταλλάξεις, τονίζοντας ότι τα εμβόλια αποδίδουν, ο κορωνοϊός συνεχίζει να εξελίσσεται. Οπως αναφέρει το BBC, μια νέα μετάλλαξη που αρχικά διαπιστώθηκε στο Κεντ και εξαπλώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο «δείχνει να βρίσκεται υπό κάποια ανησυχητική γενετική αλλαγή». Τα τεστ που έγιναν σε κάποια θετικά δείγματα ασθενών με κορωνοϊό έδειξαν μια μετάλλαξη, που ονομάζεται E484K. Η συγκεκριμένη μετάλλαξη, σύμφωνα με το BBC, έχει διαπιστωθεί στη Νότιο Αφρική και τη Βραζιλία και ήδη ανησυχεί τους ειδικούς. «Παρότι αυτή η αλλαγή μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, αυτά που ήδη χρησιμοποιούνται λειτουργούν», λένε οι ειδικοί.

Η Βρετανία έχει ήδη ξεκινήσει να κάνει αυξημένους ελέγχους για να ελέγξει τη διασπορά των μεταλλάξεων. Μεταξύ άλλων, γίνονται έκτακτα τεστ για τη μετάλλαξη της Νοτίου Αφρικής σε διάφορα σημεία του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ τίθενται πιο αυστηροί ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Ειδικοί που εργάζονται με το Public Health England έχουν διαπιστώσει λίγα κρούσματα του στελέχους με τη μετάλλαξη E484K. Πρόκειται για 11 περιστατικά σε μια δεξαμενή 214.159 δειγμάτων. Σε ό,τι αφορά το πόσο ανησυχητική είναι η νέα μετάλλαξη, ο δρ Τζούλιαν Τανγκ από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ δήλωσε πως είναι σημαντικό οι άνθρωποι να ακολουθούν τους κανόνες του lockdown, ώστε να μειωθούν τα κρούσματα και να αποτραπούν οι ευκαιρίες που δίνονται στον ιό να μεταλλαχθεί περαιτέρω.

«Σε κάθε άλλη περίπτωση, όχι μόνον ο ιός θα συνεχίσει να διασπείρεται, αλλά και θα εξελίσσεται», εξήγησε. Ο Τανγκ υποστήριξε ότι η ανεξέλεγκτη διασπορά μπορεί να δημιουργήσει ένα «χωνευτήρι», απ’ όπου θα ξεπηδούν διάφορες μεταλλάξεις. Κάποιες πρώτες έρευνες, σύμφωνα με το BBC, δείχνουν ότι η μετάλλαξη E484K «μπορεί να βοηθήσει τον ιό να ξεφύγει από συγκεκριμένα τμήματα του ανοσοποιητικού συστήματος που ονομάζονται αντισώματα».

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η Moderna ισχυρίζεται ότι το εμβόλιό της είναι αποτελεσματικό απέναντι σε στελέχη με τη συγκεκριμένη μετάλλαξη, παρότι η ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού μπορεί να μην είναι τόσο ισχυρή ή ίδιας διάρκειας. «Δύο εμβόλια για τον κορωνοϊό που ενδέχεται να εγκριθούν σύντομα, το ένα από τη Novavax και το άλλο από τη Janssen, δείχνουν επίσης να προσφέρουν προστασία», προσθέτει το BBC και καταλήγει ως εξής: «Ακόμα και στο χειρότερο δυνατό σενάριο, τα εμβόλια μπορούν να ανασχεδιαστούν και να πειραχθούν ώστε να ταιριάζουν στις μεταλλάξεις, μέσα σε διάστημα εβδομάδων ή μηνών, λένε οι ειδικοί. Η θετική ανάγνωση μπορεί να είναι ότι τα νέα στελέχη μεταλλάσσονται με παρόμοιους τρόπους και όχι αποκλίνοντας μεταξύ τους».

NOT GOOD—so it seems 🇬🇧 government researchers have discovered that the already more contagious #B117 has further acquired the other troublesome E484K mutation seen in 🇿🇦#B1351 & 🇧🇷#P1 variants—in 11 patients. E484k is blamed for partial vaccine-evasion.🧵https://t.co/VwjT1WxVL8 pic.twitter.com/HAOahtFqcN

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) February 1, 2021