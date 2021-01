Cicely Tyson πέθανε: Έφυγε από τη ζωή η πολυβραβευμένη ηθοποιός

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών η ηθοποιός Cicely Tyson. Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο μάνατζερ της. «Με βαριά καρδιά, η οικογένεια της Cicely Tyson ανακοινώνει την ειρηνική της μετάβαση απόψε. Προς το παρόν, παρακαλούμε επιτρέψτε στην οικογένεια την ιδιωτικότητά τους» δήλωσε ο Larry Thompson, σύμφωνα με το The Asccociated Press. Τη Cicely Tyson την αγαπήσαμε μέσα από τον ρόλο της Ophelia Harkness στο «How to Get Away with Murder», η οποία υποδυόταν τη μητέρα της Annalise Keating (Viola Davis).

Η Cicely Tyson γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1924 και έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία «Twelve Angry Men», αλλά ο πρώτος της επίσημος ρόλος ήταν στο «Odds Against Tomorrow» δύο χρόνια αργότερα. Στη συνέχεια, εμφανίστηκε σε θέατρο και τηλεόραση. Στο ενεργητικό της είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους, όπως η Jane Pittman στο «The Autobiography of Miss Jane Pittman» (1974) και η Binta στη μίνι σειρά «Roots» (1977).

Το 2016, η Cicely Tyson έλαβε «Το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας» από τον τότε Αμερικανό Πρόεδρο, Barack Obama, ενώ τρία χρόνια αργότερα έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα στην ιστορία της Ακαδημίας Κινηματογράφου που βραβεύθηκε με τιμητικό Όσκαρ για τη συνολική της προσφορά στο χώρο της υποκριτικής.

Το κύκνειο άσμα της ήταν η 400 σελίδων βιογραφία της που τιτλοφορείται «Just as I Am» και κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Μάλιστα, περιλαμβάνει μια εισαγωγή από την ηθοποιό Viola Davis, η οποία έγραψε, μεταξύ άλλων, για το αξέχαστο έργο της Tyson: «Κάθε ένας από αυτούς τους χαρακτήρες με άφησε με μια συναισθηματική, πνευματική και ψυχολογική κληρονομιά που θα κουβαλήσω για πάντα μαζί μου».

Cicely Tyson: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

Τα “αντίο” στα κοινωνικά μέσα είναι αμέτρητα μετά το θάνατο της. «Ήταν ένα εξαιρετικό άτομο. Και αυτή είναι μια εξαιρετική απώλεια », έγραψε στο Twitter η δημιουργός των επιτυχημένων σειρών Shonda Rhimes, στης οποίας την σειρά “How to Get Away With Murder “, έπαιξε η Tyson ως μητέρα της Viola Davis. Η 96χρονη πέρσι κέρδισε Emmy για την ερμηνεία της. «Είχε τόσα πολλά να διδάξει. Και έχω ακόμα πολλά να μάθω. Είμαι ευγνώμων για κάθε στιγμή. Η δύναμη και η χάρη της θα είναι μαζί μας για πάντα” πρόσθεσε η Rhimes.

Cicely Tyson: Το ”αντίο” από την Vanessa Williams

Η Vanessa Williams, που έπαιξε στο πλευρό της Tyson στην ταινία “A Trip to Bountiful,” έγραψε “είμαι συντετριμμένη”.Ο ηθοποιός του “Star Trek”, George Takei την αποχαιρέτισε αναφέροντας ότι η πρωτοποριακή της δουλειά στις ταινίες και η καριέρα της στο Χόλιγουντ ήταν μια εξαιρετική νίκη για μια Αφρο-Αμερικανίδα που γεννήθηκε 96 χρόνια πριν.