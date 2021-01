Kristen Stewart πριγκίπισσα Diana: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωσή της

Η προγραμματισμένη για κυκλοφορία στα 25 χρόνια από τον θάνατο της Diana, ταινία ”Spencer” προκάλεσε από την αρχή συζητήσεις λόγω της επιλογής της Kristen Stewart στο ρόλο της αγαπημένης πριγκίπισσας.

Τώρα, με το που κυκλοφόρησε η πρώτη φωτογραφία, όλοι μείναμε άναυδοι με την μεταμόρφωση της ηθοποιού. Η εν λόγω φωτογραφία δείχνει την Stewart με ένα μαύρο καπέλο με βέλο, κόκκινο παλτό και μαύρη μπλούζα με φιόγκο στον λαιμό, με το χαρακτηριστικό ξανθό καρέ hairstyle της πριγκίπισσας.

Η ταινία, που πήρε τον τίτλο από το επίθετο της Diana, ακολουθεί την πριγκίπισσα κατά το Σαββατοκύριακο στο Sandringham, όπου αποφασίζει να βάλει τέλος στον γάμο της με τον πρίγκιπα Κάρολο. Πρόκειται για μια ”βουτιά σε μια συναισθηματική παρουσίαση στο πώς ήταν η Diana σε μια καθοριστική στιγμή της ζωής της. Μια προσπάθεια να επιστρέψει στον εαυτό της, όσο προσπαθεί να κρατήσει τι σημαίνει το επίθετο της για αυτήν” είχε πει η Stewart. Το ”Spencer” πρόκειται να κυκλοφορήσει το ερχόμενο φθινόπωρο, με αφορμή τα 25χρονα του θανάτου της το 2022.

Kristen Stewart is Diana, Princess of Wales, in Pablo Larraín’s SPENCER. pic.twitter.com/ldpNLOGhOt

— NEON (@neonrated) January 27, 2021