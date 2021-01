Έλον Μασκ Tesla: Η ερώτηση που κάνει πάντα στις συνεντεύξεις για πρόσληψη

Ο CEO της Tesla και επιτυχημένος επιχειρηματίας Έλον Μασκ έχει μια αλάνθαστη μέθοδο στις συνεντεύξεις για πρόσληψη προσωπικού. Κάνει μια συγκεκριμένη ερώτηση για να εντοπίσει τον ψεύτη. Και όπως λένε οι επιστήμονες, η μέθοδος δουλεύει. Σύμφωνα με το CNBC, υπάρχει μία συγκεκριμένη ερώτηση που ο δισεκατομμυριούχος λατρεύει να κάνει στους υποψηφίους κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Την είχε αποκαλύψει μάλιστα το 2017 στο World Government Summit.

Η ερώτηση είναι: «Πες μου μερικά από τα πιο δύσκολα προβλήματα που κλήθηκες να αντιμετωπίσεις και με ποιον τρόπο τα έλυσες». Όπως υποστηρίζει, οι άνθρωποι που έλυσαν πραγματικά ένα πρόβλημα, είναι σε θέση να το περιγράψουν ακόμη και με την παραμικρή λεπτομέρεια. Είναι πράγματι υπερήφανοι για το επίτευγμά τους και δεν θέλουν να παραλείψουν τίποτα. Αντίθετα, ο Μασκ θεωρεί ότι όποιος ισχυρίζεται ψευδώς ότι έχει επιλύσει σοβαρά προβλήματα, δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει τον ισχυρισμό του. Ως εκ τούτου, αφήνει τους υποψηφίους να φανερώσουν τον πραγματικό τους χαρακτήρα. Λένε την αλήθεια, ή έχει να κάνει με ψεύτες;

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στην Journal of Applied Research of Memory and Cognition, η πρακτική που ακολουθεί ο δισεκατομμυριούχος για να εντοπίσει έναν ψεύτη είναι πράγματι αξιόπιστη και συγχρόνως αποτελεσματική.

Μερικές απλές τεχνικές αρκούν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, προκειμένου να εντοπιστεί εάν κάποιος λέει αλήθεια ή ψέματα. Η επονομαζόμενη «ασύμμετρη διαχείριση πληροφοριών» έχει σχεδιαστεί ώστε ο ερωτώμενος να αποδεικνύει με έναν ξεκάθαρο τρόπο την αθωότητα ή την ενοχή του, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες σε αυτόν που θέτει τα ερωτήματα. Έχει αποδειχθεί ότι όσοι είναι «αθώοι» και λένε την αλήθεια, παρουσιάζουν πιο σαφείς πληροφορίες και λεπτομέρειες στις απαντήσεις τους. Αντίθετα, όσοι λένε ψέματα επιθυμούν να κρύψουν την ενοχή τους και αποκλείουν βάσει… στρατηγικής κρίσιμες πληροφορίες.