Ντέμι Μουρ πλαστική: Η παραμόρφωση που σόκαρε τους πάντες

Σάλο έχει προκαλέσει η εμφάνιση της Ντέμι Μουρ στο ντεφιλέ του οίκου Fendi στο Παρίσι. Η 58χρονη Αμερικανίδα σταρ, που τη δεκαετία του 90 ήταν όνειρο πολλών αντρών, συγκέντρωσε πάνω της για μία ακόμη φορά τα φώτα της δημοσιότητας για τους λάθους λόγους. Η επιτυχημένη ηθοποιός, φέρεται να ξάπλωσε στο τραπέζι του πλαστικού χειρουργού, ο οποίος… ξέσπασε στο πρόσωπό της, κάνοντάς την αγνώριστη. Και πώς όχι όταν της σχημάτισε ένα μόνιμο… χαμόγελο που φθάνει μέχρι ψηλά τα μάγουλα, τα οποία ωστόσο… δεν υπάρχουν. Εκτός βέβαια και αν φταίνε τα φώτα και το μακιγιάζ, αν και το «βεβαρημένο» παρελθόν της δίνει ελάχιστες πιθανότητες γι’ αυτό.

Η Ντέμι Μουρ έβαλε «φωτιά» στα social media κάνοντας πασαρέλα με ρούχα του διάσημου ιταλικού οίκου, ωστόσο κανείς δεν φαίνεται να επικεντρώθηκε σε αυτά.

Demi Moore appears in Paris looking nothing like Demi Moore. pic.twitter.com/bZo8Wgbqhx

This is a drastic difference in the face. And I agree wholeheartedly with my previous statement in that she has cheek filler, a lip lift at the corners, and the stiffness of Botox. #DemiMoore pic.twitter.com/KJDeF7uDa3

I’ve always said fighting ageism is about having the choice to age however you choose. That can include plastic surgery.

If Demi Moore did this for herself than that’s fine. But if it was pressure from the film industry & society, then it’s a problem.https://t.co/JZdzp0Q6md

— Jacynth Bassett (@JacynthBassett) January 27, 2021