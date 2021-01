Ολλανδία lockdown: Επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά της απαγόρευσης κυκλοφορίας

Ο κορονοϊός ”χτυπά” την Βόρεια Ευρώπη με την πανδημία να έχει πάρει άσχημη τροπή σε αυτές τις χώρες. Η Ολλανδία είναι μια από αυτές τις χώρες με την κυβέρνηση να παίρνει συνεχώς αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας. Ένα από τα μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή είναι και αυτό της απαγόρευσης κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες. Το μέτρο αυτό έχει εξοργίσει μερίδα πολιτών οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους να διαδηλώσουν.

Νεαροί διαδηλωτές ήρθαν στα χέρια με τους αστυνομικούς που προσπαθούσαν να διαλύσουν το πλήθος που είχε ξεχυθεί στους δρόμους εκφράζοντας την αντίθεσή του στην απαγόρευση κυκλοφορίας που έχει επιβληθεί στη χώρα προκειμένου να μπει φρένο στην έξαρση των κρουσμάτων της νόσου Covid. Οι αρχές προχώρησαν σε 200 συλλήψεις, όπως μεταδίδουν τα ολλανδικά ΜΜΕ.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να διαλύσουν το πλήθος υπό το φόβο ότι οι διαδηλώσεις θα ευνοήσουν την εξάπλωση της νόσου Covid. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν ορισμένοι νεαροί διαδηλωτές πυρπόλησαν αυτοκίνητα και καταστήματα με τους αστυνομικούς να ρίχνουν δακρυγόνα και αντλίες νερού για να διαλύσουν τους ταραξίες. Στην πόλη Ουρκ, μία ομάδα διαδηλωτών έβαλε φωτιά σε εμβολιαστικό κέντρο. Οι περισσότερες συλλήψεις έγιναν καθώς πολλοί παραβίασαν την απαγόρευση κυκλοφορίας. Από το βράδυ του Σαββάτου έχει επιβληθεί στην Ολλανδία απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες – από τις εννέα το βράδυ έως τις 4.30 το πρωί- κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο 95 ευρώ.

Στο Άμστερνταμ, οι αρχές έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας στη χθεσινή κινητοποίηση συμμετείχαν 1.500 πολίτες. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν και σε άλλες περιοχές της Ολλανδίας. Στο Αϊντχόβεν, πολλά οχήματα πυρπολήθηκαν, ενώ εμπορικά καταστήματα και ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός της πόλης λεηλατήθηκαν, όπως μετέδωσαν τα ολλανδικά ΜΜΕ.

🚨 – HOLLAND: Riots, destruction, violence and looting in the streets tonight pic.twitter.com/guqC9RrghM

— Mr. Wolf (@mole_cola) January 25, 2021