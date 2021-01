Καπιτώλιο – Οπαδοί Trump: Εφαρμογή γνωριμιών ως κατασκοπικό μέσο

Οι εφαρμογές γνωριμιών σίγουρα δεν είχα σχεδιαστεί για να κρύβουν κάποιο πολιτικό κίνητρο. Μετά την έκβαση των γεγονότων στο Καπιτώλιο, η εφαρμογή γνωριμιών, Bumble, απενεργοποίησε προσωρινά το πολιτικό φίλτρο των λογαριασμών των χρηστών. Λίγες ώρες μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο γυναίκες-κάτοικοι της Ουάσινγκτον σε δημοσιεύσεις τους στο Twitter είπαν πως άλλαξαν το πολιτικό τους προφίλ από φιλελεύθερο σε συντηρητικό στην εφαρμογή αυτή. Μετά την έρευνα της συγκεκριμένης κίνησης πόρισμα έδειξε ότι αφορούσα τις γενιές του ’80 (Millenials) και του ’90 (Γενιά Ζ). Σκοπός τους ήταν να μπορέσουν στην συνέχεια να παραδώσουν πληροφορίες και τρομοκράτες στο FBI.

Πολύς κόσμος υποστήριξε τις γυναίκες αυτές και ιδιαίτερα ρεπόρτερ με ανάλογες δημοσιεύσεις τους στην πλατφόρμα του Twitter. Σε μεταγενέστερο χρόνο, για παράδειγμα, η ρεπόρτερ Miya Shay έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter: «Οι γυναίκες χρήστες της εφαρμογής Bumble έπειθαν άντρες να τους στείλουν φωτογραφίες από την επίθεση και έπειτα τους κατήγγειλαν στο FBI. Αυτό είναι το καλύτερο ραντεβού κατά τη διάρκεια της πανδημίας». Δημοσίευση επί του θέματος είχαμε και από την δημοσιογράφο, Chelsea Cirruzzo, η οποία έγραψε τα εξής: «Συνέχισα να σκέφτομαι πόσο αστείο είναι οι γυναίκες να είναι καλύτερες στον εντοπισμό τρομοκρατών από το FBI μέσα από μια εφαρμογή γνωριμιών».

Women on Bumble luring men to send them riot pics then sending those to FBI is the best pandemic dating story yet. https://t.co/w2H1ae6wx1

Huge shout-out to all my ladies on the Bumble dating app who lured men to send them self-incriminating insurrection pics and then reported them to the FBI

We see you and thank you! 💃🏻

— Lindy Li (@lindyli) January 16, 2021