Διερευνητικές επαφές Ελλάδας – Τουρκίας: Τρίωρη η πρώτη συνάντηση

Ολοκληρώθηκε μετά από 3,5 ώρες ο πρώτος κύκλος των διερευνητικών επαφών Ελλάδας και Τουρκίας. Η ελληνική αποστολή αναχώρησε από το παλάτι Ντολμαμπαχτσέ, ενώ όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ σε λίγη ώρα το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών θα εκδώσει μια ανακοίνωση για το αποτέλεσμα και στη συνέχεια θα υπάρξουν κι άλλες επαφές μεταξύ των δυο πλευρών. Αντικείμενο των επαφών, η διερεύνηση των πιθανών σημείων σύγκλισης ανάμεσα στις δυο χώρες, σημεία σύγκλισης που μπορεί να οδηγήσουν σε επίσημες διαπραγματεύσεις και είτε να υπάρξει συμφωνία είτε να παραπεμφθούν τα θέματα των διαφορών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Για την Ελλάδα τα μόνη σημεία συζήτησης είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, βάσει του Διεθνούς Δικαίου.

Από χτες το βράδυ η τουρκική προεδρία αναβάθμισε την αντιπροσωπεία της καθώς στις διερευνητικές συμμετείχε αι ο εκπρόσωπος του Ερντογάν Ιμπραήμ Καλίν. Ο Καλίν, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη στο Σκάι, ήταν αυτός υποδέχτηκε την ελληνική αποστολή στο Ντολμά Μπαχτσέ. Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο πολύπειρος διπλωμάτης Παύλος Αποστολίδης που ήταν επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στις διερευνητικές επαφές και επί εποχής Σημίτη, όταν οι δυο πλευρές είχαν φθάσει πολύ κοντά σε μια συμφωνία, κυρίως για το εύρος των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο. Μαζί του και ο πρέσβης Αλέξανδρος Κουγιού ο οποίος στο παρελθόν ήταν επικεφαλής της αρμόδιας Δ/νσης του ΥΠΕΞ.

Από την Τουρκία καλλιεργείται το έδαφος για συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που θα μπορούσε να είναι ένα chrash test για τις διερευνητικές επαφές. Είναι κοινό μυστικό ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας λειτουργεί πολύ με τις διαπροσωπικές επαφές και πιστεύει σε αυτές, και στο πλαίσιο αυτό έχει μεταφέρει σε Ευρωπαίους συνομιλητές του ότι όχι απλώς δεν έχει αντίρρηση, αλλά και θα ήθελε να συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό.

Στην έναρξη των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης. «Στόχος είναι να πιάσουμε το νήμα απ’ το σημείο που διακόπηκαν οι επαφές το 2016. Να εξετάσουμε αν υπάρχει σημείο σύγκλισης για να οδηγηθούμε ενδεχομένως σε διαπραγματεύσεις για το ένα και μοναδικό θέμα που μας απασχολεί: αυτό της οριοθέτησης της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, στη βάση του διεθνούς δικαίου», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στο μεταξύ, στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει μια σειρά διμερών επαφών. Συγκεκριμένα, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί διαδοχικά με τον Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Γειτονίας και Διεύρυνσης Όλιβερ Βάρελι (Oliver Varhelyi), τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις (Valdis Dombrovskis), τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά και τον υψηλό Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέπ Μπορέλ (Josep Borrell), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Αύριο Τρίτη 26 Ιανουαρίου προβλέπεται να συναντηθεί διαδοχικά με τη Βελγίδα Υπουργό Εξωτερικών Σοφί Βιλμές (Sophie Wilmes) και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ (Jens Stoltenberg).

Κατά την προσέλευσή μου σήμερα στις Βρυξέλλες, στη συνάντηση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ – Arriving at the #EU Foreign Affairs Council #FAC meeting taking place today in #Brussels. pic.twitter.com/puxsN9oVOZ

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 25, 2021